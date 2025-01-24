الزمالك يختار ملعب السلام لمواجهتي الإسماعيلي وبتروجت

الجمعة، 24 يناير 2025 - 16:01

كتب : إبراهيم رمضان

مودرن سبورت أمام الزمالك

أخطر مسؤولو نادي الزمالك الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية، باختيار ملعب السلام لاستضافة مباراتي الفريق أمام الإسماعيلي وبتروجت.

ويلعب الزمالك أمام الجونة يوم الإثنين المقبل ضمن الجولة العاشرة على استاد القاهرة قبل إغلاقه من اجل أعمال الصيانة.

وأعلن الزمالك عبر مركزه الإعلامي عن إخطاره الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية، باختيار ملعب السلام لاستضافة مباراتي الفريق أمام الإسماعيلي وبتروجت في الجولتين الثانية عشرة والرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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يأتي ذلك بعدما تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك إخطاراً رسمياً من هيئة ستاد القاهرة الدولي يفيد بغلق الملعب بداية من يوم 31 يناير الجاري لبدء أعمال الصيانة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الجونة، المقرر لها يوم الاثنين المُقبل في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

وفاز مودرن سبورت على الزمالك بهدف دون رد ضمن الجولة التاسعة من المسابقة.

وسجل جوناثان نجومي هدف المباراة الوحيد بعد تبادل رائع للكرة مع علي زعزع.

الفوز رفع رصيد مودرن سبورت إلى النقطة السابعة ليرتقي إلى المركز 17 ويغادر المركز 18 (الأخير).

فيما توقف رصيد الزمالك عن 17 نقطة خلف الاهلي صاحب المركز الثاني بنقطتين.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة.

الزمالك استاد القاهرة
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