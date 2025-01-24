خبر في الجول - وصول السلوفيني جراديشار إلى القاهرة تمهيدا للانضمام إلى الأهلي

الجمعة، 24 يناير 2025 - 15:36

كتب : FilGoal

نيجك جراديشار - فيهرفار المجري

وصل المهاجم نيجك جراديشار مهاجم فيهرفار المجري إلى القاهرة تمهيدا لإتمام انتقاله إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

نيجك جراديشار

النادي : فيهيرفار

الأهلي

وتمتد فترة الانتقالات الشتوية الجارية في الدوري المصري حتى 8 فبراير المقبل.

وعلم FilGoal.com أن نيجك جراديشار وصول إلى القاهرة وسيخضع للكشف الطبي تمهيدا للانضمام إلى الأهلي.

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وذكر FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي أتم اتفاقه مع نادي فيهرفار المجري لضم المهاجم السلوفيني نيجك جراديشار مقابل مليون و100 ألف دولار.

اللاعب سيوقع عقدا لمدة 4 سنوات ونصف وسيحصل على 700 ألف دولار سنويا بزيادة سنوية 100 ألف دولار.

وسيحصل جراديشار على 350 ألف يورو حتى نهاية الموسم الجاري.

وغاب نيجك جراديشار مهاجم فيهرفار المجري عن مباراة فريقه الودية أمام رادوملجي السلوفيني بمعسكر كرواتيا يوم الثلاثاء الماضي.

وربطت تقارير مجرية مختلفة سبب غياب نيجك جراديشار عن المباراة بسبب مفاوضاته مع فريق مصري.

جراديشار هو لاعب سلوفيني يبلغ من العمر 22 عاما يلعب بالدوري المجري منذ فبراير 2024 ويلعب بمركز المهاجم الصريح.

وشارك جراديشار مع فريقه منذ بداية الموسم الحالي في 22 مباراة وخلالها سجل 8 أهداف وصنع 4 آخرين.

ويحتل جراديشار المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري المجري برصيد 7 أهداف.

وسبق للاعب المشاركة في مباراة واحدة مع منتخب سلوفينيا الأول كانت ودية ضد أمريكا في يناير 2024 وسجل خلالها هدفا.

جراديشار الأهلي
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