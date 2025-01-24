مؤتمر أنشيلوتي: لا تزعجني الأسئلة عن فينيسيوس.. وفالفيردي الأكثر اكتمالا في العالم

رد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على التقارير التي تحدثت عن إمكانية انتقال فينيسيوس جونيور إلى الدوري السعودي.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بلد الوليد: "معلوماتي هي أن فينيسيوس سعيد للغاية هنا ويريد أن يصنع التاريخ في ريال مدريد".

ويغيب فينيسيوس جونيور عن مواجهة ريال مدريد أمام بلد الوليد بسبب الإيقاف بعد طرده في مباراة فالنسيا ليغيب عن مواجهتي لاس بالماس وريال بلد الوليد.

وأتم حديثه عن فينيسيوس: "حققنا لقبين لدوري الأبطال معه، إنه لاعب لا جدال فيه بلا شك".

ويحل ريال مدريد ضيفا على بلد الوليد في تمام العاشرة مساء السبت في الأسبوع الـ21 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه أتليتكو مدريد.

وأوضح أنشيلوتي: "هدفنا بات واضحا أصبحنا في صدارة الترتيب ونريد الحفاظ على موقعنا، إنها لحظة مهمة في الدوري الإسباني وعلينا الاستفادة منها".

وأكمل: "نعطي مباراة بلد الوليد الأهمية التي تستحقها، إنها مهمة للغاية للحفاظ على الصدارة، وأسدفع بأفضل فريق ممكن".

وتحدث أنشيلوتي عن إمكانية عودة تيبو كورتوا للمنتخب البلجيكي: "عليه تقييم الأمر، إذا أراد العودة فلا توجد مشكلة لدينا على الإطلاق، سيكون شيئًا يناقشه تيبو مع المدرب."

وتولي رودي جارسيا المسؤولية الفنية لمنتخب بلجيكا لـ دومينكيو تيديسكو.

وكان كورتوا أعلن اعتزاله الدولي بعد خلاف نشب مع المدرب السابق تيديسكو.

وأثنى أنشيلوتي على فيديريكو فالفيردي: "إنه اللاعب الأكثر اكتمالا في العالم في الوقت الحالي، يمكنه اللعب في العديد من المراكز وفي كل منها يقوم بذلك بشكل مثالي، يلعب في الوسط ومن الصعب جدًا العثور على ظهير أيمن مثله، ويلعب أيضا في مركز قلب الدفاع دون أي مشكلة".

ولعب فالفيردي هذا الموسم 20 مباراة في الدوري الإسباني سجل خلالهم 5 أهداف وصنع هدفين، وكذلك شارك في 7 مباريات بدوري أبطال أوروبا.

ونفى أنشيلوتي أن تكون الأسئلة حول مستقبل فينيسيوس أزعجته: "هذه الأيام كنت أغضب كثيرًا في المؤتمرات الصحفية، ولا ينبغي لي أن أفعل ذلك. وأنا أعلم السبب إنه شيء فكرت فيه هذه الأيام. لا تزعجني أسئلة فينيسيوس".

وأعلن المدير الفني لريال مدريد عودة الفرنسي أوريلين تشواميني لاعب الفريق: "إنه بخير لقد عاد، البقية بخير أيضا ولكن سيغيب كامافينجا فقط وسيكون متاحا قريبا جدا ربما الأسبوع المقبل".