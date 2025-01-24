مصدر من زد يكشف لـ في الجول آخر تطورات صفقة انتقال العش إلى الأهلي

كشف مصدر من نادي زد آخر تطورات مفاوضات الأهلي بشأن ضم مصطفى االعش مدافع الفريق.

وبات العش قريبا من الانتقال لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مصدر من زد عبر FilGoal.com :"وافقنا على إعارة مصطفى العش إلى الأهلي حتى نهاية الموسم دون وجود بند بأحقية الشراء مقابل مبلغ يتراوح بين 20 إلى30 مليون جنيه".

وأضاف "الأهلي عرض وضع بند يمنحه أحقية الشراء نهاية الموسم مقابل أكثر من مليون دولار ولكننا نرفض التفريط في اللاعب وخاصة وأننا تلقينا عرضا لبيعه مقابل مليوني دولار"

وأتم "الأمور تسير بشكل جيد والمفاضات في مراحلها الأخيرة في انتظار إتمامها بشكل رسمي".

ويبلغ مصطفى العش من العمر 24 عاما ويجيد اللعب في مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن دخول الأهلي في مفاوضات جادة مع زد لضم مصطفى العش لتدعيم دفاع فريقه.

ولعب العش مع زد في الدوري هذا الموسم 9 مباريات آخرها أمام بيراميدز في الدوري المصري.

وكان اللاعب انضم لصفوف زد بداية الموسم الماضي قادما من غزل المحلة.

ويقترب النادي الأهلي من إتمام تعاقده مع السلوفيني نيجك جراديشار لاعب فيهرفار المجري وثاني هدافي الدوري المجري.

وكشفت تقارير مجرية وسلوفينية عن توصل الأهلي لإتفاق مع النادي المجري.