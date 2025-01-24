الثاني.. برشلونة يمدد عقد جيرارد مارتن حتى 2028

الجمعة، 24 يناير 2025 - 13:30

كتب : FilGoal

جيرارد مارتن لاعب برشلونة

أعلن نادي برشلونة تمديد عقد لاعبه جيرارد مارتن مدافع الفريق بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2028.

وانضم مارتن لصفوف برشلونة في صيف 2023 لينضم لصفوف فريق الشباب.

ولعب مارتن 41 مباراة مع فريق شباب برشلونة بقيادة رافا ماركيز المدير الفني للفريق، قبل أن يتم استدعائه ضمن قائمة الفريق الأول.

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وخاض مارتن أول مباراة له مع الفريق الأول ضد كلوب أمريكا في ديسمبر 2023 ضد كلوب أمريكا المكسيكي.

وشارك مارتن في جولة الفريق الصيفية في الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للموسم الجديد.

وتوج مارتن مع برشلونة ببطولة السوبر الإسباني التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

ولعب مارتن مع الفريق الأول تحت قيادة هانز فليك 11 مباريات في الدوري الإسباني، و4 مباريات في دوري أبطال أوروبا صنع خلالهم هدفين، وكذلك شارك في مباراتين بكأس ملك إسبانيا ومباراة في السوبر الإسباني.

تجديد عقد مارتن يعد الثاني بعد تجديد عقد رونالد أراوخو لمدة 5 سنوات ونصف بعدما كان قريبا من الرحيل عن صفوف الفريق.

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جيرارد مارتن برشلونة
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