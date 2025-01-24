ناجلزمان مدربا لمنتخب ألمانيا حتى يورو 2028

الجمعة، 24 يناير 2025 - 12:13

كتب : FilGoal

يوليان ناجلسمان

مدد يوليان ناجلزمان تعاقده مع منتخب ألمانيا حتى منافسات بطولة أوروبا 2028.

وتستضيف بريطانيا وأيرلندا منافسات يورو 2028 ببعدما استضافت ألمانيا النسخة الأخيرة في العام الماضي.

وأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، تمديد يوليان ناجلزمان تمديد تعاقده حتى بطولة أوروبا 2028.

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وخرج منتخب ألمانيا من يورو 2024 بعد الخسارة من إسبانيا بهدفين مقابل هدف بدور ربع النهائي.

وتعد تلك المرة الثانية التي يعلن فيها الاتحاد الالماني تمديد تعاقد ناجلزمان.

وسبق أن أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم في أبريل الماضي تمديد تعاقد ناجلزمان المدير الفني للمنتخب لينتهي بنهاية كأس العالم 2026.

المدرب صاحب الـ38 عاما سبق وقاد هوفنهايم ولايبزيج وبايرن ميونيخ قبل إقالته من منصبه منتصف الموسم الماضي وتعيين توماس توخيل بدلا منه.

وأصبح ناجلزمان المدرب رقم 12 في تاريخ منتخب ألمانيا.

وتوج ناجلزمان في مسيرته بالدوري الألماني مرة مع بايرن والسوبر الألماني مرتين مع الفريق البافاري.

منتخب ألمانيا ناجلزمان
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