خبر في الجول - طلائع الجيش يقترب من ضم مهاجم المصري

الجمعة، 24 يناير 2025 - 11:59

كتب : عمرو نبيل

فرانك إيتوجا - المصري - فاركو

اقترب نادي طلائع الجيش من ضم الكاميروني فرانك إيتوجا مهاجم النادي المصري البورسعيدي.

وتمتد فترة الانتقالات الشتوية الجارية في الدوري المصري حتى 8 فبراير المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إيتوجا اقترب من الانتقال إلى طلائع الجيش بعد انتهاء إعارته لنادي سبارتاني سبورتول المولدوفي.

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ويقترب من الانضمام لصفوف طلائع الجيش على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وقضى المهاجم الكاميروني البالغ 23 عاما النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لصفوف الجونة.

وانضم إيتوجا من أشانتي كوتوكو الغاني في 2022 وخلال 15 مباراة سجل 3 أهداف بقميص الفريق البورسعيدي.

وخلال الإعارة للجونة في الموسم الماضي شارك في 15 مباراة سجل خلالها هدف وحيد.

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من هو فرانك إيتوجا؟

بدأ مسيرته الكروية مع أكاديمية نكوفو المملوكة لبليس نفوكو لاعب منتخب سويسرا السابق وصاحب الأصول الكاميرونية، وشارك في 30 مباراة وخلالهم سجل 61 هدفا وصنع 13 آخرين.

وفي 2020 انتقل إيتوجا لفريق فورشونا دي مفو وشارك لمدة موسم واحد فقط سجل فيه 8 أهداف ثم انتقل إيتوجا إلى أشانتي كوتوكو الغاني، ومعه حصل على جائزة هداف الدوري الكاميروني في عمر 20 عاما فقط بتسجيله 21 هدفا.

وفي بداية الموسم الماضي انتقل إيتوجا للمصري مقابل 400 ألف دولار وتم قيده تحت السن.

وخلال الموسم أجرى إيتوجا جراحة في أحد عينيه بسبب إصابة تعرض لها أثناء فترته مع كوتوكو.

وبسبب الإصابة فقد إيتوجا البصر في عينه بنسبة 52% ولكن مع التدخل الجراحي شفي بشكل كامل وشارك مع المصري بشكل طبيعي وتمكن من تقديم أفضل أداء له منذ الانضمام للفريق بعد الجراحة.

فرانك إيتوجا المصري طلائع الجيش
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