تقارير: رودي جارسيا مدربا جديدا لمنتخب بلجيكا

أتم منتخب بلجيكا لتفاقه مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا لتولي تدريبه.

وسيتولى جارسيا تدريرب بلجيكا خلفا لدومينيكو تيديسكو الذي رحل لتراجع النتائج.

وبحسب بي إن سبورتس، فإن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم يستعد للإعلان عن تعاقده بشكل رسمي مع رودي جارسيا كمدرب جديد لمنتخب بلاده.

وتولى تيديسكو المسؤولية في فبراير 2023، فيما أوضح الاتحاد البلجيكي أنه جار البحث عن خليفته لقيادة المنتخب.

ولم يقدم المنتخب البلجيكي الأداء المنتظر بعدما حصل على المركز الثالث في المجموعة الثانية بالمستوى الأول، وكذلك الخروج من دور الـ16 في يورو 2024.

وسيلعب المنتخب البلجيكي مباراتين فاصلتين أمام أوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية يومي 20، و23 مارس القادم.

وخاض جارسيا تجربته الأخيرة مع نابولي، كما سبق له تدريب روما خلال موسمين ونصف في 118 مباراة فاز في 61 منها وحقق وصافة الدوري خلف يوفنتوس مرتين.

ودرب محمد صلاح بقميص الذئاب في نصف موسم 2016-17.

وقاد بعد ذلك مارسيليا الفرنسي وحقق معه وصافة الدوري الأوروبي في 2018 ثم أولمبيك ليون.

وجاءت جارسيا تجربة مع النصر السعودي واستمرت منذ بداية الموسم وقاد خلالها الفريق في 26 مباراة دون التتويج بالألقاب.

وتعد التجربة الأبرز للفرنسي البالغ 59 عاما مع ليل الفرنسي عندما قاده لتحقيق الثنائية المحلية موسم 2010-2011.