رئيس مودرن: لأول مرة يظهر فكر المدرب أمام الزمالك.. وسبب تراجع النتائج في البداية

الجمعة، 24 يناير 2025 - 11:02

كتب : FilGoal

مودرن سبورت أمام الزمالك

يرى وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت أن فريقه أدى مباراة جيدة أمام الزمالك بسبب بداية ظهور أفكار المدرب مع الفريق.

وأوضح دعبس في تصريحات لقناة تن: "هناك تغيير كبير في الفريق وسنمر من وضعنا الحالي الذي لا يليق بمكاننا".

وحقق مودرن سبورت أول فوز له بمسابقة الدوري على حساب الزمالك بهدف نظيف في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.

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وأكمل رئيس مودرن: "أدينا مباراة جيدة أمام الزمالك واللاعبون أدوا ما طلب منهم من المدرب، المدرب كان لديه فكر متميز ووضع خطة واضحة تدرب عليها اللاعبون ولأول مرة فكر المدرب بدأ يظهر مع الفريق".

وتولى الفرنسي فرانك دوما المسؤولية الفنية لفريق مودرن سبورت في منتصف ديسمبر الماضي.

وأضاف "المدرب طلب قبل مباراة الزمالك إقامة معسكر في الإسماعيلية من أجل التآلف بين اللاعبين".

وعن سبب تراجع النتائج في بداية الموسم: "كنا نريد النزول بالمرحلة العمرية للفريق هذا الموسم وبالتالي كنا في حاجة لفكر جديد، ورهاننا على المدرسة الفرنسية مع فرانك دوما كانت في محلها، ولكننا كنا في حاجة لبعض الوقت".

وأتم "بدأ الفريق في التأقلم مع المدرب وسنرى أداء مختلف الفترة المقبلة بعد التدعيم بصفقات مثل أحمد يوسف، وعلي فوزي، ومحمد هلال، وهناك صفقات منتظر عقدها لتدعيم بعض المراكز".

وارتقى مودرن للمركز الـ17 برصيد 7 نقاط وترك المركز الأخير، فيما توقف رصيد الزمالك عند 17 نقطة في المركز الثالث.

مودرن سبورت الزمالك وليد دعبس
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