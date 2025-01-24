بعد غياب 60 يوما.. اتحاد جدة يستعيد خدمات موسى ديابي

استعاد نادي اتحاد جدة خدمات نجمه الفرنسي موسى ديابي بعد تعافيه من الإصابة الطويلة التي لحقت به.

موسى ديابي النادي : الاتحاد الاتحاد

ويغيب ديابي عن صفوف الاتحاد منذ نحو شهرين بسبب الإصابة في كاحل القدم.

وعاد ديابي للمشاركة في تدريبات اتحاد جدة بعد تعافيه بشكل تام من الإصابة في الكاحل.

وأظهرت الفحوصات الطبية أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما تعرض لالتواء في أربطة المفصل.

وسيحسم لوران بلان مدرب اتحاد جدة مصير ديابي من المشاركة في المباراة المقبلة أمام ضمك.

ويلعب الاتحاد أمام ضمك يوم الإثنين المقبل ضمن الجولة 17 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتألق ديابي رفقة الاتحاد خلال الموسم الجاري إذ شارك في 12 مباراة وسجل مرة واحدة لكن صنع 10 أهداف.

وتعاقد الهلال مع ديابي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من أستون فيلا مقابل 60 مليون يورو.