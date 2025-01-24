تقرير: النصر ينافس سان جيرمان على ضم دوران.. وموقف اللاعب

دخل نادي النصر السعودي في سباق التعاقد مع المهاجم الكولومبي دوران لاعب أستون فيلا.

ويمتد تعاقد دوران مع أستون فيلا حتى صيف عام 2030.

وبحسب موقع فوت ميركاتو الفرنسي، فإن النصر ينافس باريس سان جيرمان على ضم دوران مهاجم أستون فيلا.

وأوضحت التقارير أن اللاعب الكولومبي مهتم بمشروع الدوري السعودي وخوض تجربة اللعب بقميص النصر.

وأشارت التقارير إلى أن باريس سان جيرمان كان قريبا من التوصل إلى اتفاق لضم دوران، وتقدم بعرض بقيمة 75 مليون يورو، لكن أستون فيلا رفض العرض في النهاية.

ويرغب أستون فيلا في الحفاظ على اللاعب حتى الصيف المقبل، حيث رفض النادي عرضا آخر من وست هام.

في المقابل يؤمن نادي النصر في قدرته على إتمام الاتفاق والتعاقد مع دوران خاصة أنه يبلغ من العمر 21 عاما وسيتم قيدة تحت السن.

وتسمح لوائح الدوري السعودي بقيد 8 لاعبين أجانب فوق السن ولاعبين تحت السن.

موقع "أنتينا 2" الكولومبي ذكر في وقت سابق أن دوران الذي حاول تشيلسي ضمه الصيف الماضي حظي باهتمام أرسنال الذي كان يرغب في دفع 55 مليون يورو لضمه.

لكن في المقابل فإن أستون فيلا يرغب في الحصول على 85 مليون يورو للموافقة على بيع اللاعب صاحب الـ20 عاما.

ويتألق المهاجم الكولومبي خلال الموسم الجاري إذ أنه سجل 12 هدفا في 28 مباراة خاضها مع الفريق الإنجليزي في كل البطولات.