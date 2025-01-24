مواعيد مباريات اليوم الجمعة - مواجهة حاسمة لمنتخب اليد.. وطائرة الأهلي والزمالك في البطولة العربية

الجمعة، 24 يناير 2025 - 10:23

كتب : FilGoal

منتخب مصر ضد الأرجنتين في بطولة العالم لليد

يشهد اليوم الجمعة الموافق 24 من شهر يناير 2025 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

وتستأنف اليوم مباريات الدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد والتي يشارك بها المنتخب المصري.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

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بطولة العالم لليد

يلتقي المنتخب المصري أمام نظيره السلوفيني في تمام السابعة مساءً، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

كما يلتقي المنتخب الكرواتي أمام أيسلندا في مجموعة مصر، الساعة 9:30 مساءً

الدوري المصري للسيدات

يلتقي بيراميدز أمام الزمالك في الأسبوع الـ15 من دوري السيدات.

كما يواجه مسار متصدر الدوري فريق المقاولون العرب، والطيران أمام زد.

وتقام كافة مباريات دوري السيدات الساعة 2:30 عصرًا.

دوري نجوم قطر

يلتقي الوكرة الذي يضم بين صفوفه حمدي فتحي أمام العربي في الأسبوع الـ13 من مسابقة الدوري القطري.

وتقام المباراة في تمام الساعة 5:45 مساءً.

البطولة العربية للكرة الطائرة

يواجه الأهلي فريق السيب العماني الساعة 5:30، فيما يواجه الزمالك منافسه الشرطة الساعة 3 عصرًا في الدور نصف النهائي من البطولة العربية للكرة الطائرة المقامة في قطر.

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