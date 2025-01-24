ألو إيجيبت يكشف لـ في الجول حقيقة حصول لاعبه على إنذارين أمام النجوم

الجمعة، 24 يناير 2025 - 01:23

كتب : رضا السنباطي

ألو إيجيبت × النجوم

كشف وائل علاء مدير الكرة بنادي ألو إيجيبت حقيقة ما ذكره النادي النجوم بشأن تلقي لاعبه عبد الرحمن علي لإنذارين وعدم طرده في مباراة الفريقين.

وقال علاء في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "حققنا الانتصار على النجوم بهدفين مقابل هدف فوجئنا بأخبار بأن النجوم سيتقدم بشكوى بسبب لاعب لدينا حصل على إنذارين مما يستدعي إعادة المباراة".

وأضاف "هذا الكلام غير صحيح، فمن حصل لدينا على بطاقات صفراء هم الثلاثي أصحاب أرقام 2 و20 و 30، لذلك المباراة نتيجتها صحيحة".

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ووفقا لإخطار عقوبات لجنة الحكام بعد المباراة، فإن الثلاثي الذي تلقى الإنذارات هو عبد الرحمن علي (20) ومحمد السيد (30) ومحمد أحمد (3).

من جانبه كان نادي النجوم قد أعلن عن تقدمه باحتجاج رسمي أمام اتحاد الكرة لإعادة المباراة.

وانتهت المباراة بفوز ألو إيجيبت على النجوم بهدفين مقابل هدف وحيد.

الفوز رفع رصيد ألو إيجيبت إلى 19 نقطة في المركز السابع، بفارق الأهداف عن النجوم الساد

القسم الثاني النجوم ألو إيجيبت
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