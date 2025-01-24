القسم الثاني ب - النجوم يطالب بإعادة مباراة ألو إيجيبت

الجمعة، 24 يناير 2025 - 01:18

كتب : أحمد الخولي

النجوم - ألو إيجيبت

أعلن نادي النجوم عن تقدمه باحتجاج رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم لإعادة مباراة الفريق مع ألو إيجيبت.

وأقيمت المباراة الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من المجموعة الرابعة بالدوري القسم الثاني "ب".

وبحسب الصفحة الرسمية للنادي، فإن هذا الاحتجاج يأتي بسبب الخطأ الفني الإجرائي المخالف لقوانين لعبة كرة القدم من حكم المباراة.

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وأوضح النادي أن الحكم أشهر البطاقة الصفراء مرتين للاعب فريق ألو إيجيبت عبد الرحمن علي صاحب القميص رقم 20، في الدقيقة 29 من الشوط الأول والدقيقة 54 من الشوط الثاني.

ورغم ذلك استمر اللاعب داخل الملعب حتى نهاية المباراة مخالفا بذلك لقوانين لعبة كرة القدم.

وذكر النجوم أنه أرسل شريط المباراة إلى لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم والتي توضح الواقعة، كما طالب نادي النجوم تطبيق لوائح الإتحاد المصري لكرة القدم والإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وإعادة المباراة كاملة.

وانتهت المباراة بفوز ألو إيجيبت على النجوم بهدفين مقابل هدف وحيد.

الفوز رفع رصيد ألو إيجيبت إلى 19 نقطة في المركز السابع، بفارق الأهداف عن النجوم السادس.

القسم الثاني ب النجوم
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