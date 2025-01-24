بيلد: ريال مدريد يدخل سباق التعاقد مع كيميتش

دخل نادي ريال مدريد سباق التعاقد مع جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونيخ بداية من الموسم المقبل.

وينتهي عقد كيميتش مع بايرن ميونيخ في صيف العام الجاري ويحق له الانتقال مجانا بداية من الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة بيلد الألمانية، فإن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع كيميتش بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت التقارير أن ريال مدريد دخل سباق التعاقد مع لاعب الوسط الدولي الألماني.

شبكة سكاي سبورتس ذكرت في وقت سابق أن كيميتش تلقى عرضا لتجديد عقده مع بايرن ميونيخ ولكنه لم يرد حتى الآن.

وأوضح التقرير ذاته إن كيميتش ينتظر عروضا ملموسة من أندية الدوري الإنجليزي أو برشلونة قبل اتخاذ قراره النهائي.

وربطت العديد من الأنباء بين كيميتش وبين العمل مجددا مع مدربه السابق هانزي فليك في برشلونة.

بينما كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن ليفربول أبدى اهتمامه لضم كيميتش في ظل الرحيل المحتمل لـ ترنت ألكسندر أرنولد ظهير أيمن الريدز.

وينتهي عقد كيميتش مع بايرن ميونيخ في صيف العام الجاري، وهو نفس الموقف التعاقدي لأرنولد مع ليفربول.

ويرغب نادي ريال مدريد في ضم أرنولد لسد معاناته في مركز الظهير الأيمن بعد إصابة داني كاربخال.

وبدأ كيميتش مسيرته في مركز الظهير الأيمن قبل أن ينتقل للعب في مركز الوسط المدافع.

وفاز كيميتش بـ8 بطولات للدوري الألماني، وبطولة واحدة لدوري أبطال أوروبا.