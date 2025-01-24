تقرير دنماركي: عرض لشراء وسام أبو علي يساوي ضعف ما دفعه الأهلي.. وموقف الأحمر

الجمعة، 24 يناير 2025 - 00:24

كتب : FilGoal

وسام أبو علي - الأهلي - أورلاندو

بحسب موقع "تيبسبلاديت" الدنماركي، فإن الأهلي تلقى عرضا ضخما من أجل الحصول على خدمات مهاجمه وسام أبو علي.

وسام أبو علي

النادي : الأهلي

الأهلي

وذكر الموقع أن الأهلي تلقى عرضا يساوي ضعف ما دفعه الأهلي للحصول على أبو علي من نادي سيريوس السويدي، والذي حطم رقمه القياسي في البيع بـ 15 مليون كرونا سويدية (1.7 مليون يورو).

وأوضح الموقع أن الاهتمام والعروض تأتي بشكل رئيسي من أندية قطر وأوروبا التي تريد ضم وسام أبو علي في الشتاء.

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وعلى حد وصف التقرير فإن الأهلي كان ذكيا حين استقدمه من السويد في العام الماضي، حيث منحه عقدا يمتد حتى صيف 2028. وليس المال ما ينقص النادي الكبير، حتى وإن كان يمكنه مضاعفة استثماره المادي في عام واحد فقط ببيعه الآن.

وسلط التقرير الضوء على وسام الذي سجل 27 هدفا في 43 مباراة، وحاجة الأهلي لخدماته، قبل أن يذكر في الختام إن الاهلي لا ينوي بيع اللاعب في الشتاء، وتحديدا لا ينوي فتح الباب أمام المفاوضات قبل نهاية كأس العالم للأندية في يوليو المقبل.

وتأكد غياب وسام أبو علي مهاجم الأهلي عن مواجهة بيراميدز في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري.

وتعرض وسام أبو علي لشد خفيف قبل مواجهة فاركو والتي غاب عنها بالفعل اليوم الأربعاء.

وعلم FilGoal.com أن الفحص الطبي أثبت إصابة وسام أبو علي بشد عضلي.

وبذلك تأكد غياب وسام أبو علي عن مواجهة بيراميدز والمقرر لها في تمام السابعة مساء يوم الأحد المقبل.

وتعثر الأهلي بالتعادل أمام فاركو بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة التاسعة.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 19 نقطة خلف بيراميدز متصدر الترتيب بـ 20 نقطة.

وكان بيراميدز قد تغلب على زد بهدف دون مقابل سجله فيستون ماييلي ليقوده إلى الصدارة.

وخاض وسام أبو علي مع الأهلي 17 مباراة مع الأهلي هذا الموسم وساهم في 11 هدفا.

وسجل وسام أبو علي 8 أهداف وصنع 3 آخرين.

وسام أبو علي الأهلي
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