الدوري الأوروبي - أموريم يعادل فيرجسون ويقود يونايتد لفوز قاتل.. ونيس يسقط بمشاركة منعم

الجمعة، 24 يناير 2025 - 00:18

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز وزميله جارناتشو

حقق مانشستر يونايتد فوزًا قاتلا أمام جلاسكو رينجرز الأسكتلندي بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة السابعة من مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد إلغاء الحكم هدف ماتياس دي ليخت في الدقيقة 23.

وفي الشوط الثاني تقدم يونايتد في الدقيقة 52 بعد خطأ قاتل من حارس رينجرز جاك بوتلاند الذي أسكن الكرة شباكه بالخطأ في مرماه بعد ركنية من كريستيان إريكسن.

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وبينما تتجه المباراة لفوز يونايتد، نجح رينجرز في إدراك التعادل في الدقيقة 89 عن طريق النيجيري سيريل ديسيرس.

ولكن نجح برونو فيرنانديز في تسجيل هدف قاتل في الدقيقة 90+2 ليمنح فريقه الثلاث نقاط.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع ليرتقي 4 مراكز دفعة واحدة قبل الجولة الأخيرة، فيما بقي جلاسكو رينجرز بـ11 نقطة وتراجع للمركز الـ13.

وحقق روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد الفوز في أول 3 مباريات أوروبية مع الفريق ليصبح ثالث مدرب للفريق يحقق ذلك الإنجاز بعد أليكس فيرجسون سنة 1990، ومات بسبي 1956.

لاتسيو يضمن التأهل

وفي مباراة أخرى حقق لاتسيو الفوز على ريال سوسيداد 3-1 ضمن الجولة ذاتها.

وضمن لاتسيو التأهل رسميا ضمن الفرق الثمانية الأوائل المتأهلة لدور الـ16 دون خوض الملحق.

سجل ثلاثية لاتسيو ماريو جيلا في الدقيقة 5، وماتيا زاكاني في الدقيقة 32، وفالنتين كاستينانوس في الدقيقة 34.

فيما سجل هدف سوسيداد الوحيد أندر بارينيتشيا في الدقيقة 83.

سون يقود توتنام

وحقق توتنام الفوز بثلاثية خارج أرضه أمام هوفنهايم الألماني 3-2.

سجل ثلاثية توتنام جيمس ماديسون في الدقيقة 3، وسون هيونج مين في الدقيقتين 22، و77.

وسجل هدف هوفنهايم انتون ستاتش في الدقيقة 68، وديفيد موكوا نتوسو في الدقيقة 88.

سقوط روما

وسقط روما أمام ألكمار الهولندي بهدف نظيف سجله تروي باروت في الدقيقة 80.

وبتلك النتيجة بات روما في منطقة الخطر برصيد 9 نقاط في المركز 21، فيما رفع ألكمار رصيده إلى 11 نقطة في المركز 14.

خسارة نيس بمشاركة عبد المنعم

وسقط نيس أمام مضيفه ايلفسبورج السويدي بهدف نظيف.

وشارك محمد عبد المنعم في المباراة كاملة.

وودع نيس مسابقة الدوري الأوروبي مبكرًا بعدما توقف رصيده عند نقطتين، فيما حافظ ايلفسبورج على فرصه في التأهل بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ20.

وتتأهل الثمانية فرق الأولى إلى دور الـ16، فيما تخوض الفرق من المراكز التاسع إلى 24 مباراة ذهابا وإيابا لتحديد الثمانية فرق الأخرى المتأهلة لدور الـ16 من الدوري الأوروبي.. تعرف على ترتيب الدوري الأوروبي بالضغط هنا

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