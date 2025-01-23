تقرير - أسرع تجديد في التاريخ.. كواليس مفاوضات برشلونة مع أراوخو

الخميس، 23 يناير 2025 - 23:57

كتب : FilGoal

رونالد أراوخو

كشفت تقارير صحفية عن كواليس تجديد عقد رونالد أراوخو مدافع برشلونة حتى صيف 2031.

وكشف فيكتور نافارو صحفي "كوبي" الإسبانية أن تجديد عقد أراوخو يعد الأسرع في تاريخ برشلونة.

وبحسب نافارو فإن عملة تجديد العقد لم تستغرق سوى 15 دقيقة.

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وبعد توقيع العقد الجديد، غادر خوان لابورتا ومجلس إدارة برشلونة رفقة أراوخو ووكلائه وعائلته، لتناول الغداء معا في أحد المطاعم.

وأعلن نادي برشلونة عن تجديد عقد مدافعه رونالد أراوخو لمدة 5 سنوات ونصف.

وكان أراوخو قد اقترب من الرحيل عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية والانتقال إلى يوفنتوس.

وأشارت صحيفة سبورت إلى أن ديكو المدير الرياضي للفريق قد تمكن من إقناع أراوخو بالبقاء في الفريق.

برشلونة كان منفتحا على رحيل أراوخو ولكن بعد إصابة إنيجو مارتينيز التي ستبعده لمدة شهر غيرت من خطط النادي وحتمت بقاء أراوخو مع الفريق.

وفقا لسبورت فإن الخطوة التالية عقب بقاء أراوخو هي محاولة إقناعه بتمديد عقده مع الفريق والذي يمتد للموسم المقبل.

وكان أراوخو يرى نفسه كخيار بديل في خطط هانسي فليك مدرب الفريق والذي كان يفضل إشراك باو كوبارسي وإنيجو مارتينيز منذ بداية الموسم.

وبدأ أراوخو مسيرته مع نادي رينتيستاس الأوروجواياني، ومنه انتقل إلى بوستون ريفر في 2017.

وفي صيف 2018، انتقل أراوخو إلى برشلونة ومثل فريقه الثاني حتى عام 2020.

أراوخو البالغ من العمر 25 عاما لعب 155 مباراة بفميص فريق برشلونة الأول، وسجل 8 أهداف وصنع 6.

وتوج أراوخو مع برشلونة بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني مرتين.

رونالد أراوخو برشلونة الدوري الإسباني
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