الريان يعلن تفاصيل إصابة بنشرقي.. ومدة غيابه

الخميس، 23 يناير 2025 - 23:52

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي - الريان

كشف نادي الريان القطري تفاصيل إصابة لاعبه المغربي أشرف بنشرقي.

أشرف بنشرقي

النادي : الريان

الريان

ويخوض بنشرقي موسمه الثاني بقميص نادي الريان القطري الذي يضم الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه.

وكشف نادي الريان عبر موقعه الرسمي، عن تعرض بنشرقي لتمزق في العضلة الأمامية للرجل اليمنى في تدريبات الفريق.

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وأثبتت الفحوصات الطبية أن بنشرقي يحتاج لفترة علاج تصل إلى 10 أيام.

الزمالك كان من المهتمين بعودة نجمه السابق بداية الموسم الحالي ولكن المفاوضات توقفت لينتهي المطاف باللاعب في صفوف الريان.

وقال مصدر من الزمالك في وقت سابق لـ FilGoal.com: "توقفنا عن المفاوضات مع بنشرقي منذ فترة بسبب رفض اللاعب تقليل راتبه السنوي".

وانضم بنشرقي مطلع موسم 2023 - 2024 إلى الريان في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن نادي الجزيرة الإماراتي، في عقد يمتد لمدة موسم واحد.

وعاد بنشرقي للتوقيع على عقد جديد مع الريان ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وخاض الجناح المغربي البالغ 28 عاما 109 مباراة بقميص الزمالك سجل خلالها 41 هدفا وصنع 28.

كما توج بـ 6 ألقاب بواقع 2 دوري مصري و2 كأس مصر و1 كأس السوبر الإفريقي و1 كأس السوبر المصري.

ثم رحل بنشرقي عن القلعة البيضاء في صيف 2022 بنهاية عقده، متجها إلى الجزيرة.

أشرف بنشرقي الريان القطري
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