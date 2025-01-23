لائحة الشروط الصحية - فحوصات إلزامية وملفات للتاريخ المرضي وأجهزة لا تبدأ المباريات بدونها

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم لائحة وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت الرياضية، لتعميمها على جميع الأندية ومراكز الشباب.

الوثيقة الصادرة بتاريخ 1 يناير 2025 عن وزارة الشباب والرياضة، نصت على اعتماد لائحة للرعاية الصحية تشمل كافة الأنشطة الرياضية والتركيز على حماية صحة الرياضيين وتقليل مخاطر الوفيات المفاجئة.

كما تنص على إلزام الهيئات بفتح ملفات طبية للرياضيين مع تحديثها بشكل دوري، نصف سنوي أو سنوي، مع ضرورة الاحتفاظ بهذه الملفات.

أيضا تنص على ضرورة تجهيز أماكن التدريب والمباريات بالأدوات الطبية اللازمة مثل أجهزة الصدمات القلبية وحقائب الإسعافات الأولية.

وخلال المباريات يجب إجراء فحص طبي كامل وتوافر طبيب ومسعفين من قبل المنشأة المضيفة، وتوافر سيارة إسعاف مجهزة بأجهزة العناية المركزة والإنعاش القلبي الرئوي.

كذلك تشدد اللائحة على إعداد برامج للتوعية الصحية وتدريبات وورش عمل، وعلى منع مشاركة الرياضيين المصابين إلا بعد الحصول على تصريح طبي يؤكد جاهزيتهم.

كما نصت على إلزام كل هيئة مضيفة لحدث رياضي بالتنسيق مع مديرية الصحة والاتحاد الرياضي المختص لضمان توفير الإمكانيات الطبية اللازمة، مع وجود مراقب للاشتراطات الطبية من الاتحاد المعني باللعبة.

وفي مسابقات كرة القدم يجب التأكد من تواجد سيارة الإسعاف قبل ساعتين من المباريات، وعدم انطلاقها قبل التحقق من جاهزية الطواقم الطبية والمعدات.

وصار تطبيق الفحص الطبي الأولي قبل المشاركة في الأنشطة الرياضية إلزاميا على جميع الرياضيين، مع مراجعة التاريخ الطبي الشخصي والعائلي للرياضيين، بما في ذلك الأمراض الوراثية.