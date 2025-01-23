أسامة فيصل: حسين لبيب طالبني بالرحيل عن الزمالك وإلا التدريب مع الشباب

كشف أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي عن تفاصيل جديدة بشأن رحيله عن نادي الزمالك.

وأوضح فيصل في تصريحات تليفزيونية لبرنامج كابيتانو مصر: "أبلغت حسين لبيب رئيس الزمالك أنني لا أرغب في الرحيل ولكنه طلب مني الانتقال لأحد الأندية وإلا سأتدرب مع فريق الشباب".

وانتقل أسامة فيصل ناشئ الزمالك إلى البنك الأهلي موسم 2021 - 2022 على سبيل الإعارة قبل تجديد إعارته في الموسم التالي، وأخيرًا الانتقال بصورة نهائية الموسم الماضي.

وأثنى فيصل على فريقه الجديد: "إدارة البنك الأهلي وقفت بجانبي في الموسم الأول لي مع الفريق بسبب كثرة إصاباتي وفي الموسم الثاني شاركت وتألقت".

وعن مشاركته في الأولمبياد "روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي طالبنا بعد خسارة نهائي بطولة إفريقيا أمام المغرب بالحصول على ميدالية في الأولمبياد وتكرار إنجازه مع البرازيل في أولمبياد 2016".

وأكمل "النني وزيزو ساعدا الفريق في الأولمبياد وزرعوا في عقولنا الفوز، وخضنا مباريات قوية في الأولمبياد باستثناء لقاء المغرب وتفاصيل بسيطة في مباراة فرنسا أضاعت علينا فرصة الفوز بميدالية".

وخسر المنتخب الأولمبي نهائي بطولة إفريقيا تحت 23 سنة التي أقيمت في المغرب أمام أصحاب الأرض بهدفين لهدف.

ودعم محمد النني لاعب أرسنال السابق وأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك صفوف المنتخب الأوليمبي في أولمبياد باريس لينجح المنتخب في الحصول على المركز الرابع.

وخسر المنتخب الأولمبي مباراة نصف النهائي أمام فرنسا أصحاب الأرض بعد اللجوء لوقت إضافي بنتيجة 3-1، قبل الخسارة الثقيلة أمام المغرب في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بسداسية نظيفة.

وعن فرصه مع المنتخب الأول، قال "حسام حسن تحدث معي وأبلغني أنه يثق في قدراته وسيعتمد علي ويمنحني الفرصة".

وخاض أسامة فيصل 8 مباريات دولية بقميص المنتخب الأول بينهم 4 مباريات تحت القيادة الفنية لحسام حسن.