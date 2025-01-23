خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع زد بشأن ضم العش حتى نهاية الموسم

الخميس، 23 يناير 2025 - 22:38

كتب : أحمد الخولي

مصطفى العش

أتم النادي الأهلي اتفاقه مع زد بشأن الحصول على خدمات مدافعه مصطفى العش حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة.

ويبلغ مصطفى العش من العمر 24 عاما ويجيد اللعب في مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي أتم اتفاقه مع زد على ضم مصطفى العش لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

أخبار متعلقة:
في الجول يكشف القصة الكاملة لمفاوضات الأهلي مع زد لضم مصطفى العش زد يكشف موقفه بشأن مصير مصطفى العش.. وموعد الإعلان خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه مع زد لضم مصطفى العش.. وموعد الإعلان هاني سعيد: عشنا أوقات من الرعب في الطائرة.. ولهذا السبب لم تتأجل مباراتنا ضد غزل المحلة

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن دخول الأهلي في مفاوضات جادة مع زد لضم مصطفى العش لتدعيم دفاع فريقه.

ولعب العش مع زد في الدوري هذا الموسم 9 مباريات آخرها أمام بيراميدز في الدوري المصري.

وكان اللاعب انضم لصفوف زد بداية الموسم الماضي قادما من غزل المحلة.

ويقترب النادي الأهلي من إتمام تعاقده مع السلوفيني نيجك جراديشار لاعب فيهرفار المجري وثاني هدافي الدوري المجري.

وكشفت تقارير مجرية وسلوفينية عن توصل الأهلي لإتفاق مع النادي المجري.

مصطفى العش الأهلي نادي زد
نرشح لكم
بيلد: ريال مدريد يدخل سباق التعاقد مع كيميتش بيراميدز يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات ولفرهامبتون وكلوب بروج لضم إبراهيم عادل نهاية أمل يوفنتوس.. أراوخو في برشلونة حتى 2031 في الجول يكشف القصة الكاملة لمفاوضات الأهلي مع زد لضم مصطفى العش فرانكفورت لـ في الجول: مرموش سينجح مع مانشستر سيتي.. وننظر دائما لسوق اللاعبين المصريين فرصة لاستعادة الثقة.. كولو مواني ينضم لـ يوفنتوس لاعب مصري يوقع عقدا احترافيا مع ليفربول زميل جديد لـ سام مرسي.. إبسويتش تاون يضم إنسيسو
أخر الأخبار
ألو إيجيبت يكشف لـ في الجول حقيقة حصول لاعبه على إنذارين أمام النجوم 48 دقيقة | القسم الثاني
القسم الثاني ب - النجوم يطالب بإعادة مباراة ألو إيجيبت 53 دقيقة | الكرة المصرية
"لما بدر منه بعد المباراة".. إيقاف مسؤول مهمات فريق الزمالك ساعة | الدوري المصري
بيلد: ريال مدريد يدخل سباق التعاقد مع كيميتش ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير دنماركي: عرض لشراء وسام أبو علي يساوي ضعف ما دفعه الأهلي.. وموقف الأحمر ساعة | الدوري المصري
الدوري الأوروبي - أموريم يعادل فيرجسون ويقود يونايتد لفوز قاتل.. ونيس يسقط بمشاركة منعم ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير - أسرع تجديد في التاريخ.. كواليس مفاوضات برشلونة مع أراوخو 2 ساعة | الدوري الإسباني
الريان يعلن تفاصيل إصابة بنشرقي.. ومدة غيابه 2 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 2 "أسد تركوه يعيش على الخبز الجاف".. عبد العاطي يعلن تنازله ونهاية أزمة مستحقاته مع الإسماعيلي 3 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين بعد حسم التأهل.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 4 انتهت في كأس مصر - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) طلائع الجيش.. متأهل جديد