بتروجت يضاعف المكافآت بعد الفوز على المصري

قرر مجلس إدارة نادي بتروجت مضاعفة المكافآت عقب الفوز الثمين على المصري البورسعيدي.

وحقق بتروجت فوزًا ثمينا على حساب المصري بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن قرر مجلس إدارة نادي بتروجت مضاعفة المكافآت عقب الفوز على المصري تقديرا لمجهودات اللاعبين والجهاز الفني.

ورفع بتروجت رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع ليرتقي 6 مراكز دفعة واحدة.

وتوقف رصيد المصري عند 15 نقطة في المركز الخامس ليبتعد عن صراع الصدارة بين بيراميدز والأهلي والزمالك.

وتلقى المصري هزيمته الثانية هذا الموسم في الدوري بعدما خسر أمام الأهلي بهدفين نظيفين في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري.

ونجح بتروجت في اقتحام التسعة الكبار، حيث تتأهل أول 9 فرق في ترتيب المسابقة مباشرة إلى دوري مصغر لتحديد البطل، فيما تخوض التسعة الفرق الأخرى دوري مصغر لتحديد الفريق الهابطة إلى الدرجة الأدنى.