مؤتمر جروس: الدفاع اختل بإصابة المثلوثي.. ولهذا شارك زيزو كصانع ألعاب

أبدى كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك اعتقاده أن الأبيض لم يتمكن من خلق المساحات اللازمة لتحقيق الفوز أمام مودرن سبورت.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" لم تكن هناك مساحات كافية أمامنا. في الشوط الثاني تحسن الأداء وتصدى الحارس محمود عبد الرحيم جنش لكرة خطيرة للغاية".

وأضاف "إصابة حمزة المثلوثي تسببت في خلل بدفاع الفريق وخسرنا في الثلث الأخير من الملعب. في المستقبل يجب أن نستغل الفرص ونخلق المساحات من أجل الوصول لمرمى المنافس".

وأوضح "تحدثت مع اللاعبين قبل المباراة خاصة أحمد فتوح وعمر جابر وأخبرتهما بإمكانية مشاركتهما في مركز قلب الدفاع حال احتياج الفريق لخدماتهما في هذا المركز".

وواصل "أنا من يتخذ القرار بشأن من يشارك من عدمه، وأثق في جميع اللاعبين الذين أدفع بهم في التشكيل".

وتابع "أحمد سيد زيزو شارك في مركز صانع الألعاب خلال مباراة اليوم وهو قراري في ظل غياب عبد الله السعيد الذي سيكون جاهزاً للمباراة المقبلة".

واختتم "في كل الحالات يجب أن يكون لدينا العناصر التي تستطيع اللعب في مركز عبد الله السعيد".

وفاز مودرن سبورت على الزمالك بهدف دون رد ضمن الجولة التاسعة من المسابقة.

وسجل جوناثان نجويم هدف المباراة الوحيد بعد تبادل للكرة مع علي زعزع.

مودرن سبورت حقق الفوز الأول بعد 8 جولات لم يتذوق خلالها طعم الانتصار.

وبذلك تكون جميع فرق الدوري نجحت في تحقيق الانتصار خلال الموسم الحالي.

في المقابل تلقى الزمالك الهزيمة الثانية هذا الموسم بعد الخسارة أمام المصري بالجولة الثالثة.

مودرن سبورت حقق الفوز الأول تاريخيا على الزمالك في جميع المسابقات.

ولعب الفريقين 8 مباريات سابقة.. فاز الزمالك في 6 وتعادلا مرتين

الفوز رفع رصيد مودرن سبورت إلى النقطة السابعة ليرتقي إلى المركز 17 ويغادر المركز 18 (الأخير).

فيما توقف رصيد الزمالك عن 17 نقطة خلف الاهلي صاحب المركز الثاني بنقطتين.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة.