انتهت في الدوري الأوروبي - مانشستر يونايتد (2)-(1) رينجرز

نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام جلاسكو رينجرز الأسكتلندي في الجولة السابعة من مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، فيما يحل جلاسكو رينجرز في المركز الـ11 برصيد 11 نقطة.

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نهاية المباراة بفوز مانشستر يونايتد 2-1

ق 90+2.. جووووول برونو فيرنانديز يشعل المباراة ويسجل الهدف الثاني لمانشستر يونايتد بعد متابعة لعرضية مارتينيز.

ق 89.. جوووووول النيجيري سيريل ديسيرس يسجل هدف التعادل لرينجرز.

ق 52.. جووووول الهدف الأول لمانشستر يونايتد عن طريق جاك بوتلاند حارس رينجرز بالخطأ في مرماه بعد ركنية من كريستيان إريكسن.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

ق 23.. هدف دي ليخت يسجل الأول من رأسية في شباك رينجرز ولكن الحكم يلغيه

ق 22.. جارناتشو يسدد قوية اصطدمت برأس مدافع رينجرز لتتحول لركنية

بداية المباراة