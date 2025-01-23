طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة المثلوثي

الخميس، 23 يناير 2025 - 21:34

كتب : إبراهيم رمضان

حمزة المثلوثي - بعثة الزمالك

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الزمالك عن حجم الإصابة التي تعرض لها حمزة المثلوثي مدافع الأبيض خلال مباراة اليوم أمام مودرن سبورت في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد أسامة في تصريحاته للمركز الإعلامي للنادي: "حمزة المثلوثي تعرض لإصابة في الركبة".

وأوضح "اللاعب سيخضع لأشعة خلال ساعات للوقوف على التشخيص النهائي".

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وكان المثلوثي تعرض للإصابة في الدقائق الأخيرة من أحداث مباراة الزمالك أمام موردن سبورت، وشارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" بدلا منه.

وفاز مودرن سبورت على الزمالك بهدف دون رد ضمن الجولة التاسعة من المسابقة.

وسجل جوناثان نجويم هدف المباراة الوحيد بعد تبادل للكرة مع علي زعزع.

مودرن سبورت حقق الفوز الأول بعد 8 جولات لم يتذوق خلالها طعم الانتصار.

وبذلك تكون جميع فرق الدوري نجحت في تحقيق الانتصار خلال الموسم الحالي.

في المقابل تلقى الزمالك الهزيمة الثانية هذا الموسم بعد الخسارة أمام المصري بالجولة الثالثة.

مودرن سبورت حقق الفوز الأول تاريخيا على الزمالك في جميع المسابقات.

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الفوز رفع رصيد مودرن سبورت إلى النقطة السابعة ليرتقي إلى المركز 17 ويغادر المركز 18 (الأخير).

فيما توقف رصيد الزمالك عن 17 نقطة خلف الاهلي صاحب المركز الثاني بنقطتين.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة.

حمزة المثلوثي الزمالك الدوري المصري
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