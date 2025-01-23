تشكيل نيس - عبد المنعم أساسي أمام ايلفسبورج في الدوري الأوروبي
الخميس، 23 يناير 2025 - 21:22
كتب : FilGoal
أعلن فرانك هايس المدير الفني لفريق نيس عن تشكيل فريقه لمواجهة ايلفسبورج السويدي في الجولة السابعة من مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي.
ويتواجد الدولي المصري محمد عبد المنعم في التشكيل الأساسي لمواجهة ايلفسبورج.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: ماكسيم دوبي
خط الدفاع: أنطوان ميندي - محمد عبد المنعم - ناندجو - ميلفين بارد
الوسط: توم لوشيت - إسياجا كمارا - سفيان ديوب - محمد علي تشو
الهجوم: بدر الدين بوعناني - يوسوفا موكوكو
ويحتل نيس المركز الـ35 في ترتيب الدوري الأوروبي برصيد نقطتين من تعادلين و4 هزائم، فيما يتواجد ايلفسبورج في المركز الـ26 برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل و3 هزائم.
نرشح لكم
مباشر الدوري الأوروبي - ايلفسبورج (0)-(0) نيس تشكيل مانشستر يونايتد - جارناتشو أساسي.. وأنتوني على مقاعد البدلاء أمام رينجرز نهاية أمل يوفنتوس.. أراوخو في برشلونة حتى 2031 فرصة لاستعادة الثقة.. كولو مواني ينضم لـ يوفنتوس الكشف عن سعر مرموش في فانتازي الدوري الإنجليزي مدرب نانت: مصطفى محمد لم يجد ناديا لينتقل له أندية النرويج تطالب بإيقاف استخدام تقنية الفيديو محليا زميل جديد لـ سام مرسي.. إبسويتش تاون يضم إنسيسو