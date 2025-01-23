تشكيل نيس - عبد المنعم أساسي أمام ايلفسبورج في الدوري الأوروبي

أعلن فرانك هايس المدير الفني لفريق نيس عن تشكيل فريقه لمواجهة ايلفسبورج السويدي في الجولة السابعة من مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي.

ويتواجد الدولي المصري محمد عبد المنعم في التشكيل الأساسي لمواجهة ايلفسبورج.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ماكسيم دوبي

خط الدفاع: أنطوان ميندي - محمد عبد المنعم - ناندجو - ميلفين بارد

الوسط: توم لوشيت - إسياجا كمارا - سفيان ديوب - محمد علي تشو

الهجوم: بدر الدين بوعناني - يوسوفا موكوكو

ويحتل نيس المركز الـ35 في ترتيب الدوري الأوروبي برصيد نقطتين من تعادلين و4 هزائم، فيما يتواجد ايلفسبورج في المركز الـ26 برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل و3 هزائم.