الفوز الأول.. مودرن سبورت يحرم الزمالك من صدارة الدوري ويغادر المركز الأخير

الخميس، 23 يناير 2025 - 21:12

كتب : FilGoal

مودرن سبورت - الزمالك

حقق مودرن سبورت الانتصار الأول له في منافسات الموسم الحالي من مسابقة الدوري.

وفاز مودرن سبورت على الزمالك بهدف دون رد ضمن الجولة التاسعة من المسابقة.

وسجل جوناثان نجومي هدف المباراة الوحيد بعد تبادل رائع للكرة مع علي زعزع.

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مودرن سبورت حقق الفوز الأول بعد 8 جولات لم يتذوق خلالها طعم الانتصار.

وبذلك تكون جميع فرق الدوري نجحت في تحقيق الانتصار خلال الموسم الحالي.

في المقابل تلقى الزمالك الهزيمة الثانية هذا الموسم بعد الخسارة أمام المصري بالجولة الثالثة.

مودرن سبورت حقق الفوز الأول تاريخيا على الزمالك في جميع المسابقات.

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الفوز رفع رصيد مودرن سبورت إلى النقطة السابعة ليرتقي إلى المركز 17 ويغادر المركز 18 (الأخير).

فيما توقف رصيد الزمالك عن 17 نقطة خلف الاهلي صاحب المركز الثاني بنقطتين.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة.

وصف المباراة

شهدت بداية المباراة تسديدة قوية من أحمد عاطف لاعب مودرن سبورت من يمين منطقة الجزاء أبعدها محمد عواد من منتصف مرماه.

وأرسل زيزو عرضية متقنة وضربة رأسية من حمزة المثلوثي تمر أعلى المرمى ليضيع هدف محقق على الزمالك.

وسقط نبيل عماد لاعب الزمالك في كرة مشتركة مع علي فوزي لاعب مودرن سبورت داخل منطقة الجزاء وحكم اللقاء لم يحتسب أي شيء.

وأنقذ محمود جنش فرصة هدف محقق بعد تسديدة صاروخية من زيزو لكنه تصدى ببراعة.

وسدد نبيل عماد كرة قوية بعد تمريرة من زيزو لكنها علت المرمى بقليل.

وأرسل علي زعزع تمريرة بينية وضعت جوزيف نجويم في إنفراد تام بالمرمى فسدد الأخير كرة قوية سكنت أسفل يمين المرمى في الدقيقة 87.

وتصدى جنش لمحاولة جديدة من الزمالك بعد ضربة رأسية من ناصر منسي.

الزمالك مودرن سبورت
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