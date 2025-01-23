وفاة لاعب ساحة النصر بالإسكندرية بعد تعرضه لأزمة قلبية

الخميس، 23 يناير 2025 - 21:11

كتب : هاني العوضي

بوبو لاعب شباب ساحة النصر بـ الإسكندرية

توفي بوبو لاعب مركز شباب ساحة النصر بالإسكندرية أثناء مباراة فريقه الودية أمام لامبروزو في المباراة التي أقيمت على ملعب مياه الإسكندرية.

وتعرض بوبو لاعب فريق الشباب 2007 لأزمة قلبية مفاجئة خلال المباراة.

وكشف مؤمن معوض المدير الفنى للفريق الأول بمركز شباب ساحة النصر عن تفاصيل الواقعة: "بوبو تعرض للإغماء أثناء المباراة الودية بدون أي كرة مشتركة".

أخبار متعلقة:
وفاة ميمي الشربيني لاعب الأهلي السابق وأيقونة التعليق الرياضي اسكواش - بيان من الاتحاد المصري بقراراته بعد وفاة الناشيء محمد سباعي توفى أثناء ممارسة اللعبة.. اتحاد الاسكواش ينعي الناشئ محمد سباعي

وأكمل معوض في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "تم نقل اللاعب إلى المستشفى الجامعي ليتم حجزه في غرفة الرعاية المركزة".

وأضاف "اللاعب لفظ أنفاسه الأخيرة بعد مرور ساعتين من تواجده في غرفة الرعاية".

وأتم "لم يسبق أن تعرض اللاعب لأي أزمة صحية من قبل".

وينشط ناديي لامبروزو، ومركز شباب ساحة النصر في الدرجة الرابعة.

شباب ساحة النصر الدرجة الرابعة
نرشح لكم
لائحة الشروط الصحية - فحوصات إلزامية وملفات للتاريخ المرضي وأجهزة لا تبدأ المباريات بدونها أسامة فيصل: حسين لبيب طالبني بالرحيل عن الزمالك وإلا التدريب مع الشباب بتروجت يضاعف المكافآت بعد الفوز على المصري مؤتمر جروس: الدفاع اختل بإصابة المثلوثي.. ولهذا شارك زيزو كصانع ألعاب طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة المثلوثي الفوز الأول.. مودرن سبورت يحرم الزمالك من صدارة الدوري ويغادر المركز الأخير بحضور أبو ريدة.. الكشف عن تفاصيل اجتماع اللجنة الفنية لاتحاد الكرة في الجول يكشف القصة الكاملة لمفاوضات الأهلي مع زد لضم مصطفى العش
أخر الأخبار
لائحة الشروط الصحية - فحوصات إلزامية وملفات للتاريخ المرضي وأجهزة لا تبدأ المباريات بدونها 19 دقيقة | الكرة المصرية
بيراميدز يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات ولفرهامبتون وكلوب بروج لضم إبراهيم عادل 20 دقيقة | الدوري المصري
أسامة فيصل: حسين لبيب طالبني بالرحيل عن الزمالك وإلا التدريب مع الشباب 34 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع زد بشأن ضم العش حتى نهاية الموسم 59 دقيقة | ميركاتو
بتروجت يضاعف المكافآت بعد الفوز على المصري ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر جروس: الدفاع اختل بإصابة المثلوثي.. ولهذا شارك زيزو كصانع ألعاب ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري الأوروبي - مانشستر يونايتد (1)-(0) رينجرز.. جووووول أول ساعة | الكرة الأوروبية
طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة المثلوثي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 2 "أسد تركوه يعيش على الخبز الجاف".. عبد العاطي يعلن تنازله ونهاية أزمة مستحقاته مع الإسماعيلي 3 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين بعد حسم التأهل.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 4 انتهت في كأس مصر - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) طلائع الجيش.. متأهل جديد