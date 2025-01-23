وفاة لاعب ساحة النصر بالإسكندرية بعد تعرضه لأزمة قلبية

توفي بوبو لاعب مركز شباب ساحة النصر بالإسكندرية أثناء مباراة فريقه الودية أمام لامبروزو في المباراة التي أقيمت على ملعب مياه الإسكندرية.

وتعرض بوبو لاعب فريق الشباب 2007 لأزمة قلبية مفاجئة خلال المباراة.

وكشف مؤمن معوض المدير الفنى للفريق الأول بمركز شباب ساحة النصر عن تفاصيل الواقعة: "بوبو تعرض للإغماء أثناء المباراة الودية بدون أي كرة مشتركة".

وأكمل معوض في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "تم نقل اللاعب إلى المستشفى الجامعي ليتم حجزه في غرفة الرعاية المركزة".

وأضاف "اللاعب لفظ أنفاسه الأخيرة بعد مرور ساعتين من تواجده في غرفة الرعاية".

وأتم "لم يسبق أن تعرض اللاعب لأي أزمة صحية من قبل".

وينشط ناديي لامبروزو، ومركز شباب ساحة النصر في الدرجة الرابعة.