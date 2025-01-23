تشكيل مانشستر يونايتد - جارناتشو أساسي.. وأنتوني على مقاعد البدلاء أمام رينجرز

أعلن روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه لمواجهة جلاسكو رينجرز الأسكتلندي في الجولة السابعة من بطولة الدوري الأوروبي على ملعب أولد ترافورد.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، فيما يحل جلاسكو رينجرز في المركز الـ11 برصيد 11 نقطة.

ويتواجد البرازيلي أنتوني على مقاعد البدلاء رغم اقتراب انتقاله لنادي ريال بيتيس، وكذلك تواجد جرناتشو أساسيا رغم التقارير التي نقلت اقتراب انتقاله لنادي تشيلسي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حارس مرمى: ألتاي بايندير

الدفاع: ماتياس دي ليخت - ليساندرو مارتينيز- ليني يورو

الوسط: ديوجو دالوت - كريستيان إريكسن - توبي كولير - أماد ديالو

الهجوم: برونو فيرنانديز - أليخاندرو جارناتشو - جوشوا زيركزي

وعلى مقاعد البدلاء: أندريه أونانا - هاري ماجواير - مالاسيا - نصير مزراوي - كاسيميرو - كوبي ماينو - أوجارتي - أنتوني - هويلوند

وأجرى أموريم 5 تبديلات عن التشكيل الذي خاض به المواجهة الأخيرة أمام برايتون في الدوري الإنجليزي، فدفع بالحارس بايندير بدلا من أونانا، ومارتينيز بدلا من ماجواير وجارناتشو بدلا من مزراوي والثنائي كريستيان إريكسن وتوبي كولير في وسط الملعب بدلا من أوجارتي وكوبي ماينو.