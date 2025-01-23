بحضور أبو ريدة.. الكشف عن تفاصيل اجتماع اللجنة الفنية لاتحاد الكرة

الخميس، 23 يناير 2025 - 20:49

كتب : بسام أبوبكر

هاني أبو ريدة - الاتحاد المصري لكرة القدم

عقدت اللجنة الفنية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، اجتماعًا اليوم الخميس، بحضور هانى أبوريدة رئيس الاتحاد بمقر مركز المنتخبات الوطنية.

وتناول الاجتماع عدة موضوعات على رأسها اعتماد الأسس التي وضعتها اللجنة الفنية لاختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية والتي على أساسها تم اختيار أسامة نبيه مديرا فنيا للمنتخب الوطني مواليد 2005 ووائل رياض لمنتخب 2007.

من جانبه، أكد حلمى طولان المتحدث الرسمى للجنة أن الاجتماع كان مثمرًا، وتم خلاله الاستعانة بفتحى نصير مدير القطاعات بالاتحاد للاستماع إلى رؤيته وأفكاره لتطوير الكرة المصرية ومنتخباتها مستقبلاً، مؤكدًا أن اللجنة أوصت بضرورة اختيار كل مدير فنى لجهازه المعاون دون أدنى تدخل بما يحقق الاستقرار الفني لكل منتخب.

أخبار متعلقة:
اتحاد الكرة يعلن: تعيين مجاهد للجنة تطوير اللائحة وإحالة ملف فيتوريا للاستشارة القانونية لافيينا يشكو سموحة إلى اتحاد الكرة الزمالك: اتحاد الكرة سينظر إلينا بروح القانون لقيد اللاعبين.. ومستجدات زيزو والجزيري أول مباراة للأبيض.. اتحاد الكرة يعلن طاقم تحكيم مواجهة الزمالك ضد أبو قير للأسمدة

قد تكون صورة ‏‏شخصين‏ و‏أشخاص يدرسون‏‏

وقال طولان إن الاجتماع شهد كذلك حضور وائل رياض المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى مواليد 2007، لعرض برنامجه.

كما عرضت اللجنة على رئيس الاتحاد الرؤية المستقبلية لمشروع الكشف عن المواهب فى كل أنحاء الجمهورية، لتكوين منتخب وطنى للناشئين مواليد 2011 ( 13 و 14 سنة).

ويأتى ذلك تمشيا مع مشروع الكشف عن المواهب فى هذه المرحلة السنية، الذى يتبناه الاتحاد الدولى للعبة.

قد تكون صورة ‏شخصين‏

اتحاد الكرة
نرشح لكم
لائحة الشروط الصحية - فحوصات إلزامية وملفات للتاريخ المرضي وأجهزة لا تبدأ المباريات بدونها أسامة فيصل: حسين لبيب طالبني بالرحيل عن الزمالك وإلا التدريب مع الشباب بتروجت يضاعف المكافآت بعد الفوز على المصري مؤتمر جروس: الدفاع اختل بإصابة المثلوثي.. ولهذا شارك زيزو كصانع ألعاب طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة المثلوثي الفوز الأول.. مودرن سبورت يحرم الزمالك من صدارة الدوري ويغادر المركز الأخير وفاة لاعب ساحة النصر بالإسكندرية بعد تعرضه لأزمة قلبية في الجول يكشف القصة الكاملة لمفاوضات الأهلي مع زد لضم مصطفى العش
أخر الأخبار
لائحة الشروط الصحية - فحوصات إلزامية وملفات للتاريخ المرضي وأجهزة لا تبدأ المباريات بدونها 19 دقيقة | الكرة المصرية
بيراميدز يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات ولفرهامبتون وكلوب بروج لضم إبراهيم عادل 20 دقيقة | الدوري المصري
أسامة فيصل: حسين لبيب طالبني بالرحيل عن الزمالك وإلا التدريب مع الشباب 34 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع زد بشأن ضم العش حتى نهاية الموسم 59 دقيقة | ميركاتو
بتروجت يضاعف المكافآت بعد الفوز على المصري ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر جروس: الدفاع اختل بإصابة المثلوثي.. ولهذا شارك زيزو كصانع ألعاب ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري الأوروبي - مانشستر يونايتد (1)-(0) رينجرز.. جووووول أول ساعة | الكرة الأوروبية
طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة المثلوثي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 2 "أسد تركوه يعيش على الخبز الجاف".. عبد العاطي يعلن تنازله ونهاية أزمة مستحقاته مع الإسماعيلي 3 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين بعد حسم التأهل.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 4 انتهت في كأس مصر - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) طلائع الجيش.. متأهل جديد