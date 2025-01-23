بحضور أبو ريدة.. الكشف عن تفاصيل اجتماع اللجنة الفنية لاتحاد الكرة

عقدت اللجنة الفنية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، اجتماعًا اليوم الخميس، بحضور هانى أبوريدة رئيس الاتحاد بمقر مركز المنتخبات الوطنية.

وتناول الاجتماع عدة موضوعات على رأسها اعتماد الأسس التي وضعتها اللجنة الفنية لاختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية والتي على أساسها تم اختيار أسامة نبيه مديرا فنيا للمنتخب الوطني مواليد 2005 ووائل رياض لمنتخب 2007.

من جانبه، أكد حلمى طولان المتحدث الرسمى للجنة أن الاجتماع كان مثمرًا، وتم خلاله الاستعانة بفتحى نصير مدير القطاعات بالاتحاد للاستماع إلى رؤيته وأفكاره لتطوير الكرة المصرية ومنتخباتها مستقبلاً، مؤكدًا أن اللجنة أوصت بضرورة اختيار كل مدير فنى لجهازه المعاون دون أدنى تدخل بما يحقق الاستقرار الفني لكل منتخب.

وقال طولان إن الاجتماع شهد كذلك حضور وائل رياض المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى مواليد 2007، لعرض برنامجه.

كما عرضت اللجنة على رئيس الاتحاد الرؤية المستقبلية لمشروع الكشف عن المواهب فى كل أنحاء الجمهورية، لتكوين منتخب وطنى للناشئين مواليد 2011 ( 13 و 14 سنة).

ويأتى ذلك تمشيا مع مشروع الكشف عن المواهب فى هذه المرحلة السنية، الذى يتبناه الاتحاد الدولى للعبة.