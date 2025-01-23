نهاية أمل يوفنتوس.. أراوخو في برشلونة حتى 2031

أعلن نادي برشلونة عن تجديد عقد مدافعه رونالد أراوخو لمدة 5 سنوات ونصف.

وبذلك يستمر عقد المدافع الأوروجواياني حتى صيف 2031.

وكان أراوخو قد اقترب من الرحيل عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية والانتقال إلى يوفنتوس.

وأشارت صحيفة سبورت إلى أن ديكو المدير الرياضي للفريق قد تمكن من إقناع أراوخو بالبقاء في الفريق.

برشلونة كان منفتحا على رحيل أراوخو ولكن بعد إصابة إنيجو مارتينيز التي ستبعده لمدة شهر غيرت من خطط النادي وحتمت بقاء أراوخو مع الفريق.

وفقا لسبورت فإن الخطوة التالية عقب بقاء أراوخو هي محاولة إقناعه بتمديد عقده مع الفريق والذي يمتد للموسم المقبل.

وكان أراوخو يرى نفسه كخيار بديل في خطط هانسي فليك مدرب الفريق والذي كان يفضل إشراك باو كوبارسي وإنيجو مارتينيز منذ بداية الموسم.

وبدأ أراوخو مسيرته مع نادي رينتيستاس الأوروجواياني، ومنه انتقل إلى بوستون ريفر في 2017.

وفي صيف 2018، انتقل أراوخو إلى برشلونة ومثل فريقه الثاني حتى عام 2020.

أراوخو البالغ من العمر 25 عاما لعب 155 مباراة بفميص فريق برشلونة الأول، وسجل 8 أهداف وصنع 6.

وتوج أراوخو مع برشلونة بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني مرتين.