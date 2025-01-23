الحارس تصدى لتسديدته.. تريزيجيه يشارك في تعادل الريان والدحيل
الخميس، 23 يناير 2025 - 20:14
كتب : FilGoal
شارك محمود حسن تريزيجيه لاعب الريان في تعادل فريقه أمام الدحيل في الأسبوع الـ13 من دوري نجوم قطر.
تريزيجيه
النادي : الريان
وشارك تريزيجيه في دقائق المباراة كاملة، وكاد أن يسجل هدف لفريقه في الدقيقة السادسة إلا أن حارس الدحيل صلاح زكريا تألق وأنقذ مرماه.
شوف |
صلاح زكريا حارس مرمى الدحيل يتألق بتصديه لهدف للريان على مرتين #الريان_الدحيل || #دوري_نجوم_أريدُ#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/bZZEiVZD8v— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 23, 2025
ونال عبد العزيز حاتم لاعب الريان بطاقة حمراء في الدقيقة 54 بعد تدخل قوي على لاعب الدحيل.
ورفع الريان رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس، فيما حافظ الدحيل على تصدره للدوري برصيد 29 نقطة.
وشارك تريزيجيه هذا الموسم في 10 مباريات بالدوري القطري سجل 3 أهداف وصنع 3، كما شارك في 6 مباريات بدوري أبطال آسيا.
ويضم الدوري القطري 3 لاعبين مصريين وهم حمدي فتحي في الوكرة، وأحمد عبد القادر في نادي قطر، بالإضافة إلى تريزيجيه مع الريان.