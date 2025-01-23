الحارس تصدى لتسديدته.. تريزيجيه يشارك في تعادل الريان والدحيل

شارك محمود حسن تريزيجيه لاعب الريان في تعادل فريقه أمام الدحيل في الأسبوع الـ13 من دوري نجوم قطر.

وشارك تريزيجيه في دقائق المباراة كاملة، وكاد أن يسجل هدف لفريقه في الدقيقة السادسة إلا أن حارس الدحيل صلاح زكريا تألق وأنقذ مرماه.

ونال عبد العزيز حاتم لاعب الريان بطاقة حمراء في الدقيقة 54 بعد تدخل قوي على لاعب الدحيل.

ورفع الريان رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس، فيما حافظ الدحيل على تصدره للدوري برصيد 29 نقطة.

وشارك تريزيجيه هذا الموسم في 10 مباريات بالدوري القطري سجل 3 أهداف وصنع 3، كما شارك في 6 مباريات بدوري أبطال آسيا.

ويضم الدوري القطري 3 لاعبين مصريين وهم حمدي فتحي في الوكرة، وأحمد عبد القادر في نادي قطر، بالإضافة إلى تريزيجيه مع الريان.