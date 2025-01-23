عبد القادر: هكذا فزنا على السد.. ويجب أن نعيد قطر لمكانته الطبيعية

أبدى أحمد عبد القادر لاعب نادي قطر سعادته بالفوز على السد بعد فترة صعبة على مستوى الترتيب في الدوري القطري.

وقال عبد القادر في تصريحاته لقناة الكاس القطرية: "تعبنا منذ بداية المباراة وعملنا بشكل جيد. لعبنا بتكتل متماسك ونفذنا تعليمات المدرب".

وأضاف "حين تنفذ التعليمات وتجتهد في الملعب يكافئك الله في النهاية".

وواصل "أتمنى أن تكون مباراة اليوم بداية لعودة الفريق لمكانه الطبيعي".

وأكمل "نتمنى أن نستمر على هذا الأداء لأن هذه النتائج السابقة لم تكن موجودة في تاريخ النادي".

واختتم "نريد أن نأخذ دفعة قوية من هذه المباراة لنبني عليها ونواصل".

وساهم أحمد عبد القادر نجم نادي قطر والمعار من الأهلي، في فوز فريقه على حساب السد في الأسبوع الـ13 من دوري نجوم قطر.

وفي كرة مشتركة في الدقيقة 83 حصل قطر على ركنية لتسقط بين أحمد عبد القادر والمغربي رومان سايس لتصطدم بمدافع السد وسط مضايقة من عبد القادر لتسكن شباك الحارس معتز برشم.

ورفع قطر رصيده إلى 13 نقطة في المركز الـ11 وقبل الأخير.

وتوقف رصيد السد عند 25 نقطة في المركز الثالث، بعدما حرمه قطر من استعادة الوصافة من الغرافة 27 نقطة.

وشارك عبد القادر 10 مباريات في الدوري سجل خلالهم 3 أهداف، فيما شارك مباراتين في كأس قطر سجل خلالهم هدفا وحيدًا.

وانضم عبد القادر مطلع الموسم الحالي إلى نادي قطر القطري على سبيل الإعارة قادما من الأهلي المصري.