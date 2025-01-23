في الجول يكشف القصة الكاملة لمفاوضات الأهلي مع زد لضم مصطفى العش

الخميس، 23 يناير 2025 - 19:32

كتب : أحمد الخولي

مصطفى العش - فيستون ماييلي - بيراميدز - زد

يسعى النادي الأهلي لحسم صفقة التعاقد مع مصطفى العش لاعب زد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتمتد فترة الانتقالات الشتوية بالدوري المصري حتى 8 فبراير المقبل.

ويبلغ مصطفى العش من العمر 24 عاما ويجيد اللعب في مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع.

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وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن دخول الأهلي في مفاوضات جادة مع زد لضم مصطفى العش لتدعيم دفاع فريقه.

FilGoal.com القصة الكاملة لمفاوضات الأهلي مع زد لضم مصطفى العش وآخر التطورات.

الأهلي تواصل مع زد للتعاقد مع مصطفى العش خلال فترة الانتقالات الشتوية بشكل نهائي.

زد تلقى عرضا لإعارة اللاعب حتى نهاية الموسم مقابل مليون دولار وعرضا آخر بقيمة 2 مليون دولار لشراء اللاعب بشكل نهائي من أندية ليبية وقطرية.

نادي زد أصدر بيانا بتلقيه عددا من العروض واستقراره على انتقال اللاعب على سبيل الإعارة.

الأهلى تواصل مع زد مجددا وتراجع عن فكرة الشراء النهائي ووافق على مبدأ الإعارة.

زد طلب من الأهلي الحصول على 50 مليون جنيه لإعارة العش خاصة أن اللاعب لديه عرضا للإعارة مقابل مليون دولار والأمور المالية تخضع للرقابة.

الأهلي طلب من زد مهلة لنهاية اليوم من اجل حسم موقفه النهائي من الصفقة.

وكشف نادي زد في بيان رسمي اليوم الخميس موقفه بشأن مصير مصطفى العش مدافع الفريق.

وجاء بيان نادي زد كالآتي:

"بعد تلقي عدة عروض للاعبنا مصطفى العش، قرار الإدارة النهائي أن اللاعب ليس للبيع والاختيار خلال ساعات بين عروض الإعارة المقدمة للاعب".

ولعب العش مع زد في الدوري هذا الموسم 9 مباريات آخرها أمام بيراميدز في الدوري المصري.

وكان اللاعب انضم لصفوف زد بداية الموسم الماضي قادما من غزل المحلة.

ويقترب النادي الأهلي من إتمام تعاقده مع السلوفيني نيجك جراديشار لاعب فيهرفار المجري وثاني هدافي الدوري المجري.

وكشفت تقارير مجرية وسلوفينية عن توصل الأهلي لإتفاق مع النادي المجري.

مصطفى العش الأهلي زد
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