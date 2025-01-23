عقوبة فورية.. تجميد مستحقات لاعبي المصري وغرامة مالية كبيرة

وقع مجلس إدارة النادي المصري عقوبة فورية على لاعبي الفريق عقب الخسارة أمام بتروجت في الدوري الممتاز.

وجاء بيان المصري كالتالي:

عقب نهاية مباراة اليوم بين فريق الكرة بالنادي المصري ونظيره فريق بتروجت والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف، قرر مجلس إدارة النادي برئاسة كامل أبو علي إيقاف مستحقات لاعبي الفريق لأجل غير مسمى، مع خصم 200 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب من لاعبي الفريق.

وحقق بتروجت فوزًا على حساب المصري بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.

تقدم بتروجت مبكرًا في الدقيقة 17 عن طريق رشاد المتولي بعد انفراده بحارس المصري وسط غفلة من الدفاع.

وأضاف مصطفى الجمل الهدف الثاني لبتروجت في الدقيقة 37 بعد تبادل تمرير الكرة بين لاعبي الفريق البترولي ليودعها الجمل من فوق محمود حمدي حارس المصري.

وانتهى الشوط الأول بتقدم بتروجت بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، قلص المصري الفارق بهدف عن طريق خالد صبحي برأسية في الدقيقة 51.

ورفع بتروجت رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع ليرتقي 6 مراكز دفعة واحدة.

وتوقف رصيد المصري عند 15 نقطة في المركز الخامس ليبتعد عن صراع الصدارة بين بيراميدز والأهلي والزمالك.

وتلقى المصري هزيمته الثانية هذا الموسم في الدوري بعدما خسر أمام الأهلي بهدفين نظيفين في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري.

ونجح بتروجت في اقتحام التسعة الكبار، حيث تتأهل أول 9 فرق في ترتيب المسابقة مباشرة إلى دوري مصغر لتحديد البطل، فيما تخوض التسعة الفرق الأخرى دوري مصغر لتحديد الفريق الهابطة إلى الدرجة الأدنى.