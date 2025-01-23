عبد القادر يساهم في فوز قطر أمام السد

الخميس، 23 يناير 2025 - 18:35

كتب : FilGoal

أحمد عبد القادر - نادي قطر

ساهم أحمد عبد القادر نجم نادي قطر والمعار من الأهلي، في فوز فريقه على حساب السد في الأسبوع الـ13 من دوري نجوم قطر.

وفي كرة مشتركة في الدقيقة 83 حصل قطر على ركنية لتسقط بين أحمد عبد القادر والمغربي رومان سايس لتصطدم بمدافع السد وسط مضايقة من عبد القادر لتسكن شباك الحارس معتز برشم.

وحل رومان سايس بديلا في الدقيقة 55 بدلا من اللاعب أحمد سهيل.

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ورفع قطر رصيده إلى 13 نقطة في المركز الـ11 وقبل الأخير.

وتوقف رصيد السد عند 25 نقطة في المركز الثالث، بعدما حرمه قطر من استعادة الوصافة من الغرافة 27 نقطة.

وشارك عبد القادر 10 مباريات في الدوري سجل خلالهم 3 أهداف، فيما شارك مباراتين في كأس قطر سجل خلالهم هدفا وحيدًا.

وانضم عبد القادر مطلع الموسم الحالي إلى نادي قطر القطري على سبيل الإعارة قادما من الأهلي المصري.

قطر أحمد عبد القادر الدوري القطري السد
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