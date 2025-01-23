تشكيل مودرن سبورت - جنش أساسي أمام الزمالك.. وصفقتين جديدتين

الخميس، 23 يناير 2025 - 18:22

كتب : محمد عبد العظيم

الزمالك - فيوتشر - جنش

أعلن الفرنسي فرانك دوما المدير الفني لفريق مودرن سبورت تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك.

ويلعب الزمالك أمام مودرن سبورت على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ودفع دوما بالثنائي الجديد علي فوزي القادم من غنبي ومحمد هلال القادم من البنك الأهلي.

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وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: علي الفيل - محمد دسوقي - عبد الرحمن رشدان -علي فوزي

خط الوسط: غنام محمد - علي زعزع - محمد أميسي - محمد هلال

هجوم: أرنولد ايبا - أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمد مجدي - عبد الله حافظ - جوناثان نجويم - محمود شعبان - خالد رضا - محمد صبري - ضياء السيد - أحمد كباكا - أحمد يوسف.

الزمالك يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بفارق عن نقطيتن عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

بينما يتصدر بيراميدز ترتيب جدول الدوري برصيد 20 نقطة لكن الأبيض لعب مباراة أقل.

في المقابل يحتل مودرن سبورت المركز 18 (الأخير) برصيد 4 نقاط.

الزمالك مودرن سبورت
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