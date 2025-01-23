الهزيمة الثانية.. بتروجت يفوز على المصري ويرتقي 6 مراكز في الدوري

الخميس، 23 يناير 2025 - 18:13

كتب : FilGoal

بتروجت أمام المصري

حقق بتروجت فوزًا على حساب المصري بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.

تقدم بتروجت مبكرًا في الدقيقة 17 عن طريق رشاد المتولي بعد انفراده بحارس المصري وسط غفلة من الدفاع.

وأضاف مصطفى الجمل الهدف الثاني لبتروجت في الدقيقة 37 بعد تبادل تمرير الكرة بين لاعبي الفريق البترولي ليودعها الجمل من فوق محمود حمدي حارس المصري.

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وانتهى الشوط الأول بتقدم بتروجت بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، قلص المصري الفارق بهدف عن طريق خالد صبحي برأسية في الدقيقة 51.

ورفع بتروجت رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع ليرتقي 6 مراكز دفعة واحدة.

وتوقف رصيد المصري عند 15 نقطة في المركز الخامس ليبتعد عن صراع الصدارة بين بيراميدز والأهلي والزمالك.

وتلقى المصري هزيمته الثانية هذا الموسم في الدوري بعدما خسر أمام الأهلي بهدفين نظيفين في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري.

ونجح بتروجت في اقتحام التسعة الكبار، حيث تتأهل أول 9 فرق في ترتيب المسابقة مباشرة إلى دوري مصغر لتحديد البطل، فيما تخوض التسعة الفرق الأخرى دوري مصغر لتحديد الفريق الهابطة إلى الدرجة الأدنى.

بتروجت المصري الدوري
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