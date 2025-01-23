تشكيل الزمالك - زيزو يقود الهجوم أمام مودرن سبورت.. ومحمد عاطف أساسي

الخميس، 23 يناير 2025 - 18:09

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد مصطفى زيزو - الزمالك

أعلن الجهاز الفني لفريق نادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس التشكيل الذي سيخوض به مباراة مودرن سبورت.

ويلعب الزمالك أمام مودرن سبورت على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتواجد محمد عاطف في التشكيل الأساسي للزمالك في ظل غياب عبد الله السعيد بسبب الإصابة.

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وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

الوسط: نبيل عماد – محمد شحاتة.

أمامهما: مصطفى شلبي - محمد عاطف - أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمد صبحي - أحمد محمود - محمود بنتايك - محمد السيد - سيف جعفر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - كونراد ميشالاك - حسام أشرف - ناصر منسي.

وفاز الزمالك على حرس الحدود 3-2 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثامنة من الدوري.

الزمالك يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بفارق عن نقطيتن عن الاهلي صاحب المركز الثاني.

بينما يتصدر بيراميدز ترتيب جدول الدوري برصيد 20 نقطة لكن الأبيض لعب مباراة أقل.

الزمالك مودرن سبورت زيزو
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