فرانكفورت لـ في الجول: مرموش سينجح مع مانشستر سيتي.. وننظر دائما لسوق اللاعبين المصريين

فتح نادي آينتراخت فرانكفورت الباب أمام إمكانية التعاقد مع لاعبين مصريين جدد بعد نجاح تجربة عمر مرموش.

وأعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضم الدولي المصري عمر مرموش قادما من إينتراخت فرانكفورت الألماني.

وسيمتد تعاقد الدولي المصري حتى صيف 2029 أي 4 مواسم ونصف.

وقال باتروش نيدزفيدزكي المسؤول الإعلامي لنادي آينتراخت فرانكفورت لـ FilGoal.com : "عمر مرموش شخص رائع ولاعب ممتاز وأتوقع نجاحه مع مانشستر سيتي".

وأضاف "التعاقد مع لاعبين مصريين آخرين؟ نحن ننظر دائما إلى سوق كرة القدم المصرية، فهناك العديد من لاعبي كرة القدم المصريين الرائعيين".

موقع فوت ميركاتو الفرنسي كشف في وقت سابق عن وجود اهتمام من آينتراخت فرانكفورت بضم المهاجم المصري مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي.

وأشار فوت ميركاتو إلى أن فرانكفورت يضع مصطفى ضمن أكثر من خيار لتدعيم الفريق.

وسيرتدي مرموش القميص رقم 7 مع كتيبة بيب جوارديولا، حيث سيصبح أول لاعب مصري يتدرب تحت قيادة المدرب الإسباني.

ووفقا للتقارير فإن انتقال مرموش كلف صفوف سيتي 75 مليون يورو بالإضافة لـ 5 ملايين كمكافآت، وهو أغلى لاعب عربي في التاريخ.

كما أصبح رابع أغلى صفقة في تاريخ سيتي بعد كل من جاك جريليش (117 مليون يورو) ويوشكو جفارديول (90 مليون يورو) وكيفين دي بروين (76 مليون يورو).

وسجل مرموش 20 هدفا وقدم 14 تمريرة حاسمة في 26 مباراة رسمية مع فرانكفورت في كافة البطولات.

ويحل مرموش في المركز الثاني بصدارة هدافي الدوري الألماني برصيد 15 هدفا خلف هاري كين المتصدر بـ16 هدفا قبل رحيله.