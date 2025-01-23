فرصة لاستعادة الثقة.. كولو مواني ينضم لـ يوفنتوس

الخميس، 23 يناير 2025 - 16:27

كتب : FilGoal

راندال كولو مواني

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي ضم الفرنسي راندال كولو مواني قادما من باريس سان جيرمان.

وانضم المهاجم الدولي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ووفقا لبيان يوفنتوس فإن الصفقة كلفت خزائن البيانكونيري مليون يورو بالإضافة لـ 2.6 مليون يورو أخرى مرتبطة بالأداء.

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وسيكون أول لقاء لمواني بقميص يوفنتوس ضد نابولي يوم السبت المقبل لحساب الجولة 22 من الدوري الإيطالي.

وتفوق يوفنتوس على أندية توتنام وأستون فيلا ومانشستر يونايتد في التعاقد مع الفرنسي.

وحسب التقارير، فإن لويس إنريكي المدير الفني لنادي العاصمة الفرنسية ليس في حاجة لخدماته.

وانتقل المهاجم البالغ من العمر 26 عاما إلى باريس سان جيرمان في صيف 2023 مقابل 95 مليون يورو من أينتراخت فرانكفورت.

ويمتد تعاقد اللاعب مع الفريق الباريسي حتى صيف 2028.

وشارك راندال مع باريس خلال الموسم الجاري في 14 مباراة، سجل هدفين وصنع 1.

وخرج كولو مواني من قائمة الفريق في المباريات الـ3 الأخيرة، ضد ليون وموناكو في الدوري الفرنسي ولانس في كأس فرنسا.

يوفنتوس راندال كولو مواني باريس سان جيرمان
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