انتهت الدوري - بتروجت (2)-(1) المصري.. فوز الفريق البترولي

الخميس، 23 يناير 2025 - 15:49

كتب : FilGoal

المصري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بتروجت ضد المصري في الجولة 9 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في الرابعة عصرا على استاد السويس الجديد.

ويحتل المصري المركز الخامس برصيد 15 نقطة بينما بتروجت في المركز الحادي عشر بـ 10 نقاط.

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انتهت.. فوز الفريق البترولي

ق 75: رأسية صلاح محسن تمر بجوار القائم الأيسر لبتروجت

ق 68: رأسية صلاح محسن تمر بجوار القائم

ق 51: جووول خالد صبحي يقلص الفارق للمصري برأسية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: بابي بادجي يتعثر قبل تسجيل الهدف الأول للمصري

ق 37: مصطفى الجمل يسجل هدف بتروجيت الثاني بتسديدة ساقطة من فوق الحارس بعد سلسلة تمريرات رائعة

ق 18: رشاد المتولي يسجل هدف التقدم لبتروجت بعد انفراد إثر تمريرة طولية متقنة

ق 16: هدف غير محتسب بسبب التسلل لصالح المصري

ق 2: العارضة تمنع هدفا مبكرا من رأسية هادي رياض

بداية اللقاء

المصري بتروجت الدوري المصري
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