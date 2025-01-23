لاعب مصري يوقع عقدا احترافيا مع ليفربول

الخميس، 23 يناير 2025 - 15:40

كتب : FilGoal

جماهير ليفربول في ملعب أنفيلد

وقع الإنجليزي ذو الأصول المصرية ألفن أيمن على أول عقد احترافي له مع ناديه ليفربول.

لاعب الوسط البالغ من العمر 17 عامًا انضم إلى ليفربول من ولفرهامبتون في الصيف الماضي ومنذ ذلك الوقت يلعب مع فريق تحت 18 عامًا.

وأفاد النادي عبر موقعه أن ألفن أيمن وقع على عقد احترافي يربطه بليفربول.

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ولكن النادي لم يذكر مدة التعاقد.

أيمن الذي يمكنه اللعب في الدفاع وكذلك في خط الوسط، بدأ مسيرته مع برادفورد سيتي قبل الانتقال إلى ولفرهامبتون في عام 2023.

ظهر ألفن لأول مرة مع ليفربول في مباراة فريق تحت 18 عامًا ضد بلاكبيرن روفرز يوم 14 سبتمبر وكما شارك مع فريق شباب ليفربول في دوري أبطال أوروبا للشباب.

عاد أيمن مؤخرًا من الإصابة لمواصلة تطوره مع فريق ليفربول تحت 18 عامًا.

يذكر أن ألفن أيمن رحب بتمثيل منتخبات مصر، وكان على وشك الانضمام لمنتخب مصر للشباب خلال فترة روجيرو ميكالي الذي أقيل قبل أسابيع.

والجدير بالذكر أن ألفن أيمن يزامل كريم أحمد جناح ليفربول الشاب وهو من أصول مصرية أيضا، وانضم لأحد معسكرات منتخب الشباب.

ألفن أيمن ليفربول محمد صلاح
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