مع اقترابه من التأهل للمونديال.. منتخب أوزبكستان يعلن مدربه الجديد

أعلن الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم يوم الخميس تعيين تيمور كابادزه كمدير فني جديد للفريق، خلفا للسلوفيني سريتشكو كاتانيتش الذي تقدم باستقاله.

وكان الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم قد أعلن يوم الأربعاء استقالة سريتشكو كاتانيتش مدرب منتخب أوزبكستان من منصبه لأسباب صحية.

وأوضح الاتحاد الأوزبكي في بيان أن التعاقد مع كابادزه جاء بسبب إلمامه بكل أوراق منتخب أوزبكستان ومعرفته كل التفاصيل حول لاعبي المنتخب.

وأفاد البيان أن الاتحاد الأوزبكي يضع كل ثقته في قدرات كابادزه التدريبية، مع الاحترام الذي يحظى به بين اللاعبين.

كابادزه - 43 عاما - يعتبر أحد أشهر لاعبي أوزبكستان، وعمل كمدرب في عدد من الأندية هناك.

كما قاد المنتخب الأوزبكي الأولمبي للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

وكان الاتحاد الأوزبكي قد كشف يوم الأربعاء أن "المدرب كاتانيتش قرر إنهاء تعاقده بالتراضي بسبب مشاكل صحية".

وأضاف البيان "أكد لنا المدرب السلوفيني أنه لا يستطيع القيام بمهام عمله على أكمل وجه وفقا لوضعه الصحي الراهن".

يذكر أن المدرب البالغ من العمر 61 عاما تولى مسؤولية تدريب المنتخب الأوزبكي في أغسطس 2021، قاد الفريق لربع نهائي كأس آسيا 2023.

وتأتي الاستقالة رغم النتائج الجيدة التي حققها المدرب في تصفيات كأس العالم 2026.

وقبل أقل من شهرين على مواجهتي قرغيزستان وإيران في التصفيات المؤهلة للمونديال.

فالمنتخب الأوزبكي يقترب من التأهل للمونديال لأول مرة في تاريخه، إذ يحتل وصافة المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية.

ويتصدر منتخب إيران المجموعة بفارق 3 نقاط عن أوزبكستان مع تبقي 4 جولات.

ويتأهل أول منتخبان في المجموعة لكأس العالم 2026، فيما يتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الثالث والرابع لملحق آخر.

وتعيش كرة القدم في أوزبكستان أفضل أيامها في ظل انتقال عبد القادر خوشانوف إلى مانشستر سيتي كأول لاعب أوزبكي ينتقل لفريق في الدوري الإنجليزي.