ليكيب: نانت يقترب من ضم مهاجم كونغولي

الخميس، 23 يناير 2025 - 14:43

كتب : FilGoal

نانت

ذكرت جريدة ليكيب أن نادي نانت اقترب من ضم الكونغولي ميشاك إيليا مهاجم يانج بويز خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضح التقرير أن المفاوضات جارية بين الناديين بشأن انتقال اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

لكن نقطة الخلاف حاليا حول وجود بند أحقية الشراء من عدمه.

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ولعب إيليا مع يانج بويز منذ عام 2020، حيث شارك في 144 مباراة وسجل 32 هدفًا.

مهاجم منتخب الكونغو الديمقراطية لعب 50 مباراة دولية، وسجل 11 هدفا.

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الاتجاه لضم إيليا يأتي وسط الشكوك حول استمرار مصطفى محمد مع نانت.

فقد تحدث أنطوان كومبواري المدير الفني لفريق نانت عن استبعاد مصطفى محمد من مواجهة فريقه الأخيرة أمام سانت إيتيان في الدوري الفرنسي.

وغاب مصطفى محمد عن قائمة فريقه في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة 18 من المسابقة.

وقال أنطوان كومبواري المدير الفني لفريق نانت خلال مؤتمر صحفي: "استبعاد مصطفى محمد وجان كيفين دوفيرن؟ الأمر لا يتعلق بالسلوك ولكن بالأداء والاختيار الرياضي".

وشدد "الأمر متروك لهما للعمل لاستعادة مكانهما".

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية تعقيبا على تصريحات المدرب أنه لا ينوي تقديم الهدايا لمصطفى محمد الذي يبحث عن الرحيل في يناير الجاري.

ويرتبط مصطفى محمد بتعاقد مع نانت حتى 2027 وتبلغ قيمته السوقية 6 ملايين يورو.

وتعد تلك المرة الثالثة التي يغيب فيها مصطفى محمد عن قائمة نانت في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

فسبق أن غاب ضد ريمس في الجولة الرابعة بسبب الإصابة، وفي الجولة 13 ضد باريس سان جيرمان.

وسجل مصطفى هدفا وصنع آخر في 15مباراة له بالدوري الفرنسي برصيد 517 دقيقة فقط.

وودع نانت كأس فرنسا مؤخرا من دور الـ 32 بالخسارة من بريست بنتيجة 2-1 في مباراة شارك فيها مصطفى محمد لمدة 45 دقيقة.

يانج بويز نانت مصطفى محمد ميشاك إيليا
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