لياو: كونسيساو يريد أن يموت من أجل لاعبيه وسأحاول فعل ذلك

أشاد رافائيل لياو نجم ميلان الإيطالي بمدربه سيرجيو كونسيساو بعد تحقيق فوز صعب على جيرونا في دوري أبطال أوروبا.

وانتصر ميلان بهدف البرتغالي في لقاء أقيم على ملعب سان سيرو في الجولة السابعة من مرحلة المجموعات.

وقال لياو عبر شبكة أمازون برايم: "من الرائع اللعب بهذا القميص في دوري الأبطال، نقوم بعمل رائع وهذه المباراة كانت مهمة جدا لنا".

وأضاف "الأجواء داخل غرفة الملابس وبدأنا نفهم ما يطلبه المدير الفني منا".

وأكمل "كونسيساو وفونيسكا مدربان مختلفان، الشيء الأهم هو العقلية، علينا أن نكون في كامل تركيزنا، المدرب طلي مني أن أكون يقظا دائما، وفي الشوط الثاني دافعنا كفريق وحافظنا على تقدمنا".

وأردف "كونسيساو يحاول مساعدتي كرجل ولاعب، وأحاول التعرف على ما يريده، هو نوع من الأشخاص الذي يريد أن يموت من أجل لاعبيه وسأحاول فعل ذلك أيضا".

وأتم "أحاول دائما تقديم 100% للفريق، أحيانا تسير الأمور وأحيانا لا، وأشكر الفريق على الفوز".

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حقق ميلان انتصاره الخامس على التوالي في دوري أبطال أوروبا وتواجد في المركز السادس.

وتغلب ميلان على جيرونا بهدف دون مقابل سجله رافائيل لياو.

ورفع ميلان رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس، ويلعب مباراته المقبلة أمام دينامو زغرب.

بينما جيرونا تأكد خروجه من دوري أبطال أوروبا وتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز 31.