زد يكشف موقفه بشأن مصير مصطفى العش.. وموعد الإعلان

الخميس، 23 يناير 2025 - 14:10

كتب : FilGoal

مصطفى العش - فيستون ماييلي - بيراميدز - زد

كشف نادي زد في بيان رسمي موقفه بشأن مصير مصطفى العش مدافع الفريق.

مصطفى العش

النادي : زد

زد

وارتبط اسم مصطفى العش بالانتقال إلى صفوف الأهلي خلال الأيام الماضية.

وجاء بيان نادي زد كالآتي:

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"بعد تلقي عدة عروض للاعبنا مصطفى العش، قرار الإدارة النهائي أن اللاعب ليس للبيع والاختيار خلال ساعات بين عروض الإعارة المقدمة للاعب".

ويبلغ مصطفى العش من العمر 24 عاما ويجيد اللعب في مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن دخول الأهلي في مفاوضات جادة مع زد لضم مصطفى العش لتدعيم دفاع فريقه. وأن الصفقة ستصل قيمتها إلى 50 مليون جنيه.

ولعب العش مع زد في الدوري هذا الموسم 9 مباريات آخرها أمام بيراميدز في الدوري المصري.

وكان اللاعب انضم لصفوف زد بداية الموسم الماضي قادما من غزل المحلة.

ويقترب النادي الأهلي من إتمام تعاقده مع السلوفيني نيجك جراديشار لاعب فيهرفار المجري وثاني هدافي الدوري المجري.

وكشفت تقارير مجرية وسلوفينية عن توصل الأهلي لإتفاق مع النادي المجري.

مصطفى العش زد الأهلي
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