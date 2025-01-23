ليزامل تريزيجيه.. الريان يضم مهاجم ريفر بليت
الخميس، 23 يناير 2025 - 13:49
كتب : FilGoal
أعلن نادي الريان القطري ضم المهاجم الباراجواياني آدم بارييرو قادما من ريفر بليت في الانتقالات الشتوية الحالية.
آدم باريرو
النادي : الريان
الريان توصل لاتفاق مع باريرو من أجل الانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وكانت إدارة ريفير بليت قد أعطت الضوء الأخضر لانتقال اللاعب على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء.
ووصل باريرو إلى قطر بالفعل وانضم إلى صفوف الفريق الذي يضم محمود حسن "تريزيجيه".
ولعب باريرو 8 مباريات دولية مع منتخب باراجواي لكنه لم يسجل أي أهداف.
ويأمل الريان أن يسهم اللاعب في صحوة الفريق التي بدأت بتحقيق بعض النتائج الجيدة منذ بداية القسم الثاني من الدوري.
فقد فاز مؤخرا على أم صلال بنتيجة 6-2 ضمن الجولة 12.
ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس بجدول الدوري.
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