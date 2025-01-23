مران الأهلي - بدء الاستعدادات لمواجهة بيراميدز.. وطاهر والثنائي المغربي يواصلون التأهيل

بدأ فريق الأهلي استعداداته لمواجهة بيراميدز والمقرر لها مساء الأحد ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وخاض الأهلي مرانه على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وعقد مارسيل كولر محاضرة للاعبين لمناقشة الترتيبات الخاصة بالفترة المقبلة.

واكتفت مجموعة من اللاعبين بتدريبات استشفائية بينما واصل طاهر محمد والثنائي المغربي أشرف داري ورضا سليم برنامج العلاج الطبيعي.

وشهد المران مشاركة ثلاثي حراسة المرمى الشاب، يوسف محمد وآدم علاء وعبد الله أشرف.

وقاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى، مران الثلاثي الشاب.

وكان الأهلي قد تعثر في الجولة التاسعة بالتعادل أمام فاركو بهدف لكل منهما في الدوري.

ورفع الأهلي رصيده إلى 19 نقطة بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز المتصدر.

ويحل بيراميدز ضيفا على الأهلي في تمام السابعة من مساء الأحد المقبل.